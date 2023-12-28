نايف أكرد يثير قلق الركراكي قبل “الكان”

يثير الدولي المغربي نايف أكرد، مدافع وست هام الإنجليزي قلق الناخب الوطني وليد الكراكي بسبب غيابه عن مباريات فريقه في الدوري الممتاز.

ولم يتواجد نايف أكرد مرة أخرى في قائمة فريقه أمام أرسنال، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يغيب عنها اللاعب.

وسبق لديفيد مويس، مدرب وست هام أن أكد في تصريح له أن نايف أكرد يغيب عن صفوف الفريق بسبب المرض دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حالة اللاعب.

وضع أكرد هذا يثير قلق الناخب الوطني وليد الركراكي، خاصة وأنه يعول بشكل كبير على المدافع المذكور في الخط الدفاعي لأسود الأطلس خلال نهائيات كأس أمم أفريقيا.

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