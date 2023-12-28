الجزائر.. وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بغاز أكسيد الكربون

2023-12-28 / 21:17
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هبة بريس _ وكالات

توفي أربعة أشخاص من عائلة واحدة، اليوم الخميس 28 دجنبر، اختناقا بغاز أكسيد الكربون، ببلدية عين افقه التابعة لولاية الجلفة الجزائرية، وذلك وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت هذه المصادر بأن عائلة بأكملها (الجدة 71 سنة، الأم 35 سنة، وطفلتين ، الأولى تبلغ من العمر أربعة أشهر والثانية ست سنوات) توفيت جراء استنشاقها غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء ببلدية عين أفقه، شمال ولاية الجلفة .

وأشارت إلى أنه تم نقل ضحية أخرى وهي طفلة (11 سنة) إلى أحد المستشفيات.

ونقلت وسائل الإعلام عن الوقاية المدنية تعرض عدد من الأشخاص بعدد من المناطق بالجزائر للإختناق والتسمم بسبب هذا الغاز.

ووفقا لإحصائيات المديرية العامة للوقاية المدنية الجزائرية، فقد تم سنة 2022 تسجيل وفاة 111 شخصا نتيجة استنشاق أحادي أوكسيد الكربون.

كما سجلت خلال سبعة أشهر الأولى من 2023 وفاة 103 أشخاص بنفس الغاز

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