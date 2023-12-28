حصري .. صورة منفذ الهجوم على السياح الأجانب ( صورة )
توصلت جريدة ” هبة بريس ” بصورة حصرية لمنفذ الهجوم المسلح بواسطة سيف ، مساء اليوم الخميس 28 دجنبر الجاري، مما عرض خمسة سياح أجانب لجروح ، اثنان منهم غادرا المستشفى ، بينما ثلاثة وهم من جنسية بريطانية ومواطنة مغربية مقيمة في بلجيكا لازال يتابعان العلاج من الإصابة.
وكان منفذ العملية وهو في الثلاثينيات من عمره، من دوي السوابق القضائية في تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، يتجول بالكورنيش مساء اليوم، قبل ان يباغث بعض السياح على الشاطئ ويصيبهم بجروح.
الجاني حاول الفرار سباحة عبر الشاطئ ، قبل ان يحاصره عدد من المواطنين عبر دراجات ” جئ تسكي” ودخلوا معه في حوار من اجل تسليم نفسه وانقاذه من الغرق.
وبعد أزيد من نصف ساعة وبتنسيق بين الدرك البحري والأمن الوطني تم اعتقال الجاني ، وإحالته على الفرقة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تعميق البحث معه.
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23 تعليقات
اتذكر انه في السابق كانت سنوات العقوبة تحسب انطلاقا من طول السلاح، ولاكن هناك بعض المجرمين من يستعمل موس الحلاقة واللذي يتسبب في اضرار بالغة،
يجب إتخاد أقصى العقوبة في حقهم وهي الإعدام لأنهم أول حاجة هو تشويه صورة البلاد وتانيا قتل انتعاش السياحة تالثا عدم دخول العملة الصعبة إلى البلاد من طرف إخوانا المهاجرين بأرض المهجر بعض الناس الذين يخافون على أنفسهم وزيد…..
الحل لمثل هاته الضاهرة هو بناء سجن في الصحراء يكون اكبر سجن في المغرب ونحن كمواطنين سنبنيه من ضرائبنا وسنساهم في تسييره والشرط هو ان يضعون فيه كل مغتصب او حاملي السيوف والقتلة مع تشديد عقوباتهم ومنعهم من اي عفو ملكي واعطائهم اعمال شاقة لا رحمة فيها بهادا عندما يخرج السجين من هناك يفكر الف مرة قبل ات يرجع له