حصري .. صورة منفذ الهجوم على السياح الأجانب ( صورة )

2023-12-28 / 19:54
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

توصلت جريدة ” هبة بريس ” بصورة حصرية لمنفذ الهجوم المسلح بواسطة سيف ، مساء اليوم الخميس 28 دجنبر الجاري، مما عرض خمسة سياح أجانب لجروح ، اثنان منهم غادرا المستشفى ، بينما ثلاثة وهم من جنسية بريطانية ومواطنة مغربية مقيمة في بلجيكا لازال يتابعان العلاج من الإصابة.

وكان منفذ العملية وهو في الثلاثينيات من عمره، من دوي السوابق القضائية في تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، يتجول بالكورنيش مساء اليوم، قبل ان يباغث بعض السياح على الشاطئ ويصيبهم بجروح.

الجاني حاول الفرار سباحة عبر الشاطئ ، قبل ان يحاصره عدد من المواطنين عبر دراجات ” جئ تسكي” ودخلوا معه في حوار من اجل تسليم نفسه وانقاذه من الغرق.

وبعد أزيد من نصف ساعة وبتنسيق بين الدرك البحري والأمن الوطني تم اعتقال الجاني ، وإحالته على الفرقة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تعميق البحث معه.

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