إعلان مقتل “أكبر رهينة” محتجزة لدى حماس في قطاع غزة

2023-12-28 / 19:43
4
هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن مقتل رهينة تحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية، محتجزة في غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن تجمع نير عوز السكاني في جنوب إسرائيل إعلانه الخميس في بيان مقتل جوديث واينستاين حاغاي متأثرة بجروحها التي أصيبت بها خلال هجوم السابع من أكتوبر، حيث “تم السماح الآن بإعلان مقتلها في هجوم السبت”.

ويأتي الإعلان بعد أيام عدة من إعلان مقتل زوجها غاد حاغاي (السبت)، الذي اختطف معها، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس، وما زال جثمانيهما في قطاع غزة.

وتعتبر جوديت حاغاي أكبر سيدة محتجزة لدى حماس في قطاع غزة إذ تبلغ من العمر 70 عاما، وهي “أم لأربعة وجدة لسبعة وعملت معلمة للغة الإنكليزية متخصصة بالعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وأولئك الذين يعانون من مشاكل في التركيز”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of سبتة ..اعتقال اسباني حاول تهجير 9 مغاربة

سبتة ..اعتقال اسباني حاول تهجير 9 مغاربة

2023-12-28 / 22:30
Photo of ليبيريا.. 40 قتيلا في انفجار شاحنة صهريج

ليبيريا.. 40 قتيلا في انفجار شاحنة صهريج

2023-12-28 / 22:12
Photo of الجزائر.. وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بغاز أكسيد الكربون

الجزائر.. وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بغاز…

2023-12-28 / 21:17
Photo of باريس.. العثور على رجل في حجرة عجلات طائرة قادمة من الجزائر

باريس.. العثور على رجل في حجرة عجلات طائرة قادمة…

2023-12-28 / 20:05
Photo of استشهاد 20 فلسطينيا في غارة جوية إسرائيلية على رفح

استشهاد 20 فلسطينيا في غارة جوية إسرائيلية على رفح

2023-12-28 / 19:29

ابنة زوج نائبة الرئيس الأمريكي تساهم بجمع 11 مليون…

2023-12-28 / 18:10
Photo of مقت.ل أم وأطفالها الأربع في فرنسا.. الأب يعترف بالجريمة

مقت.ل أم وأطفالها الأربع في فرنسا.. الأب يعترف بالجريمة

2023-12-28 / 17:54
Photo of عاصفة “غيريت” تدمر منازل وتقطع الكهرباء بالمملكة المتحدة

عاصفة “غيريت” تدمر منازل وتقطع الكهرباء بالمملكة المتحدة

2023-12-28 / 17:00
Photo of بعد إغلاق 31 عامًا.. روسيا تعيد افتتاح سفارتها في بوركينا فاسو

بعد إغلاق 31 عامًا.. روسيا تعيد افتتاح سفارتها في…

2023-12-28 / 15:50
Photo of زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى “تسريع الاستعدادات” للحرب

زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى “تسريع الاستعدادات” للحرب

2023-12-28 / 14:49

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق