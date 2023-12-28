حكومة أخنوش ‏تنجح في صرف الدعم الاجتماعي قبل نهاية سنة 2023

2023-12-28 / 19:03
12
هبة بريس _ الرباط

انطلقت اليوم وفق مصدر مطلع، عملية صرف الدفعة الأولى من الدعم ‏الاجتماعي، والتي من المنتظر أن تستفيد منها مليون أسرة بدأت فعليا في التوصل بقيمة المساعدات المالية عبر حساباتها البنكية، كما ‏سبق وأعلن عن ذلك رئيس الحكومة يوم الاثنين الماضي خلال المجلس ‏الحكومي.

وكان أخنوش كشف أن حوالي مليون أسرة مغربية، ستحصل ابتداء من يوم 28 ‏دجنبر على الدعم الاجتماعي المباشر، وبذلك تكون حكومته ‏نجحت في صرف الدعم الاجتماعي قبل متم دجنبر 2023، محترمة التاريخ الذي سبق أن حدده الملك محمد السادس.‏

وستتوصل خلال هذا الشهر، حوالي مليون أسرة مُستوفيةٍ ‏لشرْط العَتَبة في ‏السجل الاجتماعي الموحد، (ما يعادلُ 3,5 ‏مليون ‏مغربي)، على الدُّفعةِ ‏الأولى من هذا الدعمِ المالي، بعدما كانت وضعت ‏طلَباتِها ‏للاستفادة من هذا البرنامج الأول من نوعه في المغرب، قبلَ 10 ‏دجنبر الجاري، أما الأسر التي وضعت طلباتها في ‏المنصة المخصصة بعد هذا التاريخ، فستتسلم نهاية شهر ‏يناير المقبل، في الوقت الوقت دُفْعَتَي ‏شَهرَي دجنبر ويناير.‏ ‏

‏ وفي الصدد، سبق لرئيس الحكومة، أن أعلن أن المنصة المخصصة ‏لتلقي طلبات الدعم، سجلت منذ إطلاقها بداية دجنبر الحالي إلى حدود يوم ‏الاثنين 25 دجنبر، أزيد من 1.9 مليون طلب استفادة، وأن العدد ما يزال ‏مرشحا للارتفاع، لأن باب تقديمِ الطلباتِ ما يزال مفتوحاً أمامَ الأُسرِ ‏المُستَوفِيَةِ لشرطِ العَتَبة، ‏حتى تتمكن من الاستفادةِ من هذا البرنامج ‏مُستقبلا.‏

يذكر أن الأسر المستهدفة بهذا البرنامج، ستتلقى دعما اجتماعيا ‏شهريا يختلف حسب تركيبة كل أسرة ووضعية أفرادها، دون أن يقل عن ‏‏500 درهم شهريا كحد أدنى.‏

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الطبيب الشرعي “بخات” : “وفاة الطبيب العسكري كانت طبيعية بسبب نزيف “

الطبيب الشرعي “بخات” : “وفاة الطبيب العسكري كانت طبيعية…

2023-12-28 / 21:48
Photo of رغم الاتفاق مع الحكومة.. الأساتذة يواصلون الإضراب

رغم الاتفاق مع الحكومة.. الأساتذة يواصلون الإضراب

2023-12-28 / 21:06
Photo of صديقي : الشطر الأول من القطب الفلاحي اللوكوس شارف على الانتهاء

صديقي : الشطر الأول من القطب الفلاحي اللوكوس شارف…

2023-12-28 / 20:14
Photo of حصري .. صورة منفذ الهجوم على السياح الأجانب ( صورة )

حصري .. صورة منفذ الهجوم على السياح الأجانب (…

2023-12-28 / 19:54
Photo of حاول الفرار سباحة.. توقيف شخص اعتدى بالسلاح على اجانب بأكادير

حاول الفرار سباحة.. توقيف شخص اعتدى بالسلاح على اجانب…

2023-12-28 / 18:48
Photo of أكادير .. ارتفاع حصيلة الاصابات في الهجوم المسلح على الأجانب

أكادير .. ارتفاع حصيلة الاصابات في الهجوم المسلح على…

2023-12-28 / 18:33
Photo of ندرة المياه ..الداخلية تراسل العمال والولاة

ندرة المياه ..الداخلية تراسل العمال والولاة

2023-12-28 / 18:23
Photo of طنجة : توزيع مشاريع مدرة للدخل على سجناء سابقين في قضايا الإرهاب

طنجة : توزيع مشاريع مدرة للدخل على سجناء سابقين…

2023-12-28 / 18:05
Photo of أكادير : مشردون يفترشون “الكرطون” في عز موجة الصقيع

أكادير : مشردون يفترشون “الكرطون” في عز موجة الصقيع

2023-12-28 / 14:28
Photo of “الهاكا”: اتخاذ 80 قرارا يهم برامج إذاعية وتلفزية خلال 2022

“الهاكا”: اتخاذ 80 قرارا يهم برامج إذاعية وتلفزية خلال…

2023-12-28 / 13:58

‫12 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق