حكومة أخنوش تنجح في صرف الدعم الاجتماعي قبل نهاية سنة 2023
انطلقت اليوم وفق مصدر مطلع، عملية صرف الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي، والتي من المنتظر أن تستفيد منها مليون أسرة بدأت فعليا في التوصل بقيمة المساعدات المالية عبر حساباتها البنكية، كما سبق وأعلن عن ذلك رئيس الحكومة يوم الاثنين الماضي خلال المجلس الحكومي.
وكان أخنوش كشف أن حوالي مليون أسرة مغربية، ستحصل ابتداء من يوم 28 دجنبر على الدعم الاجتماعي المباشر، وبذلك تكون حكومته نجحت في صرف الدعم الاجتماعي قبل متم دجنبر 2023، محترمة التاريخ الذي سبق أن حدده الملك محمد السادس.
وستتوصل خلال هذا الشهر، حوالي مليون أسرة مُستوفيةٍ لشرْط العَتَبة في السجل الاجتماعي الموحد، (ما يعادلُ 3,5 مليون مغربي)، على الدُّفعةِ الأولى من هذا الدعمِ المالي، بعدما كانت وضعت طلَباتِها للاستفادة من هذا البرنامج الأول من نوعه في المغرب، قبلَ 10 دجنبر الجاري، أما الأسر التي وضعت طلباتها في المنصة المخصصة بعد هذا التاريخ، فستتسلم نهاية شهر يناير المقبل، في الوقت الوقت دُفْعَتَي شَهرَي دجنبر ويناير.
وفي الصدد، سبق لرئيس الحكومة، أن أعلن أن المنصة المخصصة لتلقي طلبات الدعم، سجلت منذ إطلاقها بداية دجنبر الحالي إلى حدود يوم الاثنين 25 دجنبر، أزيد من 1.9 مليون طلب استفادة، وأن العدد ما يزال مرشحا للارتفاع، لأن باب تقديمِ الطلباتِ ما يزال مفتوحاً أمامَ الأُسرِ المُستَوفِيَةِ لشرطِ العَتَبة، حتى تتمكن من الاستفادةِ من هذا البرنامج مُستقبلا.
يذكر أن الأسر المستهدفة بهذا البرنامج، ستتلقى دعما اجتماعيا شهريا يختلف حسب تركيبة كل أسرة ووضعية أفرادها، دون أن يقل عن 500 درهم شهريا كحد أدنى.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp