حكومة أخنوش ‏تنجح في صرف الدعم الاجتماعي قبل نهاية سنة 2023

هبة بريس _ الرباط

انطلقت اليوم وفق مصدر مطلع، عملية صرف الدفعة الأولى من الدعم ‏الاجتماعي، والتي من المنتظر أن تستفيد منها مليون أسرة بدأت فعليا في التوصل بقيمة المساعدات المالية عبر حساباتها البنكية، كما ‏سبق وأعلن عن ذلك رئيس الحكومة يوم الاثنين الماضي خلال المجلس ‏الحكومي.

وكان أخنوش كشف أن حوالي مليون أسرة مغربية، ستحصل ابتداء من يوم 28 ‏دجنبر على الدعم الاجتماعي المباشر، وبذلك تكون حكومته ‏نجحت في صرف الدعم الاجتماعي قبل متم دجنبر 2023، محترمة التاريخ الذي سبق أن حدده الملك محمد السادس.‏

وستتوصل خلال هذا الشهر، حوالي مليون أسرة مُستوفيةٍ ‏لشرْط العَتَبة في ‏السجل الاجتماعي الموحد، (ما يعادلُ 3,5 ‏مليون ‏مغربي)، على الدُّفعةِ ‏الأولى من هذا الدعمِ المالي، بعدما كانت وضعت ‏طلَباتِها ‏للاستفادة من هذا البرنامج الأول من نوعه في المغرب، قبلَ 10 ‏دجنبر الجاري، أما الأسر التي وضعت طلباتها في ‏المنصة المخصصة بعد هذا التاريخ، فستتسلم نهاية شهر ‏يناير المقبل، في الوقت الوقت دُفْعَتَي ‏شَهرَي دجنبر ويناير.‏ ‏

‏ وفي الصدد، سبق لرئيس الحكومة، أن أعلن أن المنصة المخصصة ‏لتلقي طلبات الدعم، سجلت منذ إطلاقها بداية دجنبر الحالي إلى حدود يوم ‏الاثنين 25 دجنبر، أزيد من 1.9 مليون طلب استفادة، وأن العدد ما يزال ‏مرشحا للارتفاع، لأن باب تقديمِ الطلباتِ ما يزال مفتوحاً أمامَ الأُسرِ ‏المُستَوفِيَةِ لشرطِ العَتَبة، ‏حتى تتمكن من الاستفادةِ من هذا البرنامج ‏مُستقبلا.‏

يذكر أن الأسر المستهدفة بهذا البرنامج، ستتلقى دعما اجتماعيا ‏شهريا يختلف حسب تركيبة كل أسرة ووضعية أفرادها، دون أن يقل عن ‏‏500 درهم شهريا كحد أدنى.‏

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