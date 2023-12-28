حاول الفرار سباحة.. توقيف شخص اعتدى بالسلاح على اجانب بأكادير

2023-12-28 / 18:48
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هبة بريس _ أكادير

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة أكادير بتنسيق مع دورية للدرك الملكي البحري، زوال اليوم الخميس 28 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض ثلاثة أشخاص، من بينهم بريطانيان، لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عرّض المشتبه فيه زوجان بريطانيان وسيدة مغربية تحمل الجنسية البلجيكية لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، أثناء تواجدهم بالشاطئ، مما تسبب في إصابتهم بجروح، قبل أن يرتمي في البحر ويحاول الفرار سباحة.

وقد تلقى الضحايا العلاجات الأولية الضرورية، وغادر اثنان منهم المستشفى بسبب سطحية الإصابة، بينما تم الاحتفاظ بالضحية الثالث رهن الاستشفاء لتضميد الجرح الذي تعرض له.

وتشير التحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أن المشتبه فيه سبق أن أدين بعقوبة سالبة للحرية في سنة 2020 من أجل الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم اخضاع الشخص الموقوف لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن الدوافع الحقيقية والظروف المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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‫8 تعليقات

  3. النية الإجرامية حاضرة لدى هذا المجرم و بالتالي فالحكم يجب أن يكون رادعا بقوة، فإجرامه يدخل في خانة محاولة القتل.

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