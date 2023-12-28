أكادير .. ارتفاع حصيلة الاصابات في الهجوم المسلح على الأجانب

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إرتفع عدد المصابين في هجوم شخص بسلاح أبيض على سياح أجانب، مساء اليوم الخميس 28 دجنبر الجاري، بكورنيش اكادير، إلى خمسة مصابين بجروح متفاوتة الخطورة.

وقالت مصادر ” هبة بريس” ان عناصر الدرك البحري ، تمكنت من اعتقال الجاني بعد محاولته الانتحار داخل الشاطئ.

واضافت مصادرنا ، ان من بين المصابين الخمسة، ثلاث مواطنين من جنسية بريطانيا، وسيدة بلجيكية من أصول مغربية، وشخص من جنسية أوكرانيا.

ونقل شهود عيان، ان الجاني كان يحمل سيف وهاجم السياح ، قبل ان يتدخل في البداية مواطنون مغاربة من زوار الشاطئ ومحاصرته، ليفر إلى مياه الشاطى بعد حلول عناصر الامن والقوات المساعدة إلى مكان الحادث، قبل ان تتدخل فرقاطة تابعة للدرك البحري التي أعتقلت الجاني وسط المياه.

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