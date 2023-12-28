أكادير .. ارتفاع حصيلة الاصابات في الهجوم المسلح على الأجانب
ع اللطيف بركة : هبة بريس
إرتفع عدد المصابين في هجوم شخص بسلاح أبيض على سياح أجانب، مساء اليوم الخميس 28 دجنبر الجاري، بكورنيش اكادير، إلى خمسة مصابين بجروح متفاوتة الخطورة.
وقالت مصادر ” هبة بريس” ان عناصر الدرك البحري ، تمكنت من اعتقال الجاني بعد محاولته الانتحار داخل الشاطئ.
واضافت مصادرنا ، ان من بين المصابين الخمسة، ثلاث مواطنين من جنسية بريطانيا، وسيدة بلجيكية من أصول مغربية، وشخص من جنسية أوكرانيا.
ونقل شهود عيان، ان الجاني كان يحمل سيف وهاجم السياح ، قبل ان يتدخل في البداية مواطنون مغاربة من زوار الشاطئ ومحاصرته، ليفر إلى مياه الشاطى بعد حلول عناصر الامن والقوات المساعدة إلى مكان الحادث، قبل ان تتدخل فرقاطة تابعة للدرك البحري التي أعتقلت الجاني وسط المياه.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
نعلت الله عليه الي يوم الدين ما دنب هولاء المساكين ، أتوا سياحة للمغرب ليقترف هدا المجنون في حقهم هدا الإجرام…اتمنى من الله العلي القدير أن يشفيهم وينتقم من هدا المجرم
Hada maykon gha chi hebil ymkn
Khasi wahed 10ans del 7abs hia le9lila
Benadm jay ydewz l3otla sdeq mdewzha f sbitar
اتركوه ينتحر
ما الفائدة من سجنه مرة اخرى
يجب اعتقال دعاة الإرهاب والحقد للخوانجية والسلفيين الإرهابيين تقديمهم للعدالة.
ومحاربة الخطاب الديني المتطرف.
هناك دعاة في التواصل الاجتماعي يجب اعتقالهم وغلق قنواتهم الاجرامية لنشرهم البغض والحقد ضد الآخرين.
En réalité j’étais en congé dans un hôtel à Agadir corniche et j’ai constaté que les éléments de la police et de sécurités font un travail énorme pour sécuriser l’endroit
C’est la première chose que j’ai vu et qui a attiré mon attention
ناس ديال سواسة حمقاتهم التجارة و الفلوس
يقد يكون كان تحث تأثير المخدرات
اين الحس الامني الاستباقي لرجال الحموشي ؟