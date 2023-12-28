ندرة المياه ..الداخلية تراسل العمال والولاة

2023-12-28 / 18:23
0
هبة بريس _ الرباط

في مراسلة للصلاة والعمال…طالبت وزارة الداخلية، السلطات المحلية بتنفيذ إجراءات لمواجهة الإجهاد المائي، مؤكدة أن سنوات الجفاف المتعاقبة التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة أثرت بشكل كبير على احتياطات المياه.

وأكدت الوزارة، في مراسلتها التي وجهتها الثلاثاء 26 دجنبر 2023، أن الجفاف أدى إلى إضعاف قدرات إمدادات المياه بشكل خطير، وأن ندرة الأمطار والمعدل الحرج لملء السدود وضعف منسوب المياه تنذر بأزمة مائية كبيرة، مما يستدعي تنفيذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال مواردنا الطبيعية من المياه.

و دعت الداخلية إلى البحث عن التسربات الموجودة في خطوط الأنابيب الخاصة بالفاعلين في الإنتاج والتوزيع، ودعوتهم إلى إعداد تقارير شهرية تتعلق بالكميات المفترضة المفقودة والإجراءات المنجزة أو المخطط لتنفيذها.

ودعت أيضا الى محاربة كل أشكال الغش في استغلال الموارد المائية، مثل الربط العشوائي واستغلال أنابيب المياه.

وأكدت على أن عدم دفع البعض لرسوم استهلاك المياه يشجع غالبا على إساءة استغلال هذا المورد.

وحظرت وزارة الداخلية سقي كافة المساحات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والأماكن العامة باستخدام المياه، وملء حمامات السباحة العامة والخاصة أكثر من مرة في السنة، وسقي المحاصيل المائية بالتشاور مع وزارة الفلاحة.

ودعت في هذا الصدد إلى إعادة تنشيط اللجان الجهوية المكلفة بمراقبة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري، وتسريع تنفيذ مشاريع البرنامج المذكور، وإعداد برامج إعادة استعمال مياه الصرف الصحي، وتوفير مياه الشرب عن طريق الشاحنات الصهريجية لفائدة المناطق المحتاجة، وتطوير نقاط المياه لسقي الماشية في المناطق المتضررة.

وفي ختام مراسلتها، طالبت الولاة والعمال بإرسال تقرير شهري يسلط الضوء على الإجراءات التي تم تنفيذها، وكذا تقييم الوضع، مؤكدة أن “التهديد الذي يشكله الإجهاد المائي على النظام العام وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية يستدعي التزاما شخصيا من جميع المسؤولين، على كافة المستويات، لتحقيق النتائج المتوقعة”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of حكومة أخنوش ‏تنجح في صرف الدعم الاجتماعي قبل نهاية سنة 2023

حكومة أخنوش ‏تنجح في صرف الدعم الاجتماعي قبل نهاية…

2023-12-28 / 19:03
Photo of حاول الفرار سباحة.. توقيف شخص اعتدى بالسلاح على اجانب بأكادير

حاول الفرار سباحة.. توقيف شخص اعتدى بالسلاح على اجانب…

2023-12-28 / 18:48
Photo of أكادير .. ارتفاع حصيلة الاصابات في الهجوم المسلح على الأجانب

أكادير .. ارتفاع حصيلة الاصابات في الهجوم المسلح على…

2023-12-28 / 18:33
Photo of طنجة : توزيع مشاريع مدرة للدخل على سجناء سابقين في قضايا الإرهاب

طنجة : توزيع مشاريع مدرة للدخل على سجناء سابقين…

2023-12-28 / 18:05
Photo of أكادير : مشردون يفترشون “الكرطون” في عز موجة الصقيع

أكادير : مشردون يفترشون “الكرطون” في عز موجة الصقيع

2023-12-28 / 14:28
Photo of “الهاكا”: اتخاذ 80 قرارا يهم برامج إذاعية وتلفزية خلال 2022

“الهاكا”: اتخاذ 80 قرارا يهم برامج إذاعية وتلفزية خلال…

2023-12-28 / 13:58
Photo of ضمنهم 11 امرأة.. تقديم المساعدة لـ59 مهاجرا سريا بسواحل بوجدور

ضمنهم 11 امرأة.. تقديم المساعدة لـ59 مهاجرا سريا بسواحل…

2023-12-28 / 13:32
Photo of اليونان تسلم المغرب أحد “أمراء دا.عش” بسوريا

اليونان تسلم المغرب أحد “أمراء دا.عش” بسوريا

2023-12-28 / 13:19
Photo of أحداث السنة.. تفاصيل النظام الأساسي الذي أغضب أسرة التعليم

أحداث السنة.. تفاصيل النظام الأساسي الذي أغضب أسرة التعليم

2023-12-28 / 11:59
Photo of بعد مقال هبة بريس..سُلطات سطات تأوي متشردي الشوارع

بعد مقال هبة بريس..سُلطات سطات تأوي متشردي الشوارع

2023-12-28 / 09:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق