البطولة الإحترافية.. الرجاء الرياضي يكتسح إتحاد طنجة بسداسية

البطولة الإحترافية.. الرجاء الرياضي يكتسح إتحاد طنجة بسداسية

2023-12-28 / 17:52
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حقق الرجاء الرياضي فوزا كاسحا أمام ضيفه إتحاد طنجة بستة أهداف لواحد، اليوم الخميس، ضمن الجولة 13 من البطولة الإحترافية.

وسجل أهداف الرجاء الرياضي كل من يسري بوزوق في ثلاث مناسبات 16 و28 و69، ونوفل الزرهوني في ثلاث مناسبات أيضا 3 و62 و73.

في المقابل سجل إسماعيل خافي الهدف الوحيد لفارس البوغاز في الدقيقة 88.

وانقض الرجاء بهذا الفوز على الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما توقف رصيد إتحاد طنجة عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

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