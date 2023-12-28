ابنة زوج نائبة الرئيس الأمريكي تساهم بجمع 11 مليون دولار للفلسطينيين

2023-12-28 / 18:10
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ساهمت إيلا إيمهوف، ابنة زوج نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في جمع تبرعات تجاوزت قيمتها الـ11 مليون دولار في إطار حملة لمنظمة صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين “PCRF”.

وإيلا إيمهوف هي ابنة زوج هاريس الحالي دوغ ايمهوف من زوجته الأولى كيرستين إيمهوف.

وبلغت الأموال التي جمعتها الحملة المنظمة من أجل الأطفال الفلسطينيين 11 مليوناً و47 ألف دولار.

وساهمت إيمهوف في جمع الأموال للحملة من خلال مشاركتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

إيمهوف، البالغة من العمر 24 عاماً، وتعمل عارضة أزياء، نشرت على حسابها الشخصي على إنستغرام تفاصيل الحملة.

ولفتت الانتباه إلى أن الحملة موجهة للأطفال المتضررين من الهجمات العنيفة للجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي

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