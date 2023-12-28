عاجل.. إصابة 3 سياح أجانب في عملية طعن بأكادير

ع اللطيف بركة - هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، عن هجوم شخص على عدد من السياح الأجانب بكورنيش اكادير ، قبل قليل من مساء اليوم الخميس 27 دجنبر الجاري، مما تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ، استدعت نقلهم على عجل إلى المستشفى الجهوي لتلقي العلاجات.

ولازالت المصالح الأمنية بأكادير ، إلى حدود اللحظة ، تطارد الشخص وهو في الأربعينيات من عمره، الذي دخل مياه الشاطئ وهو يحمل سكين، محاولا الانتحار ، في حين لم يعرف بعد هل للشخص ميول متطرف أم مختل عقلي .

الواقعة تعيد إلى الأذهان ، حادث مماثل قبل سنتين بعدما قام شخص يحمل سلاح ابيضّ من الهجوم على سائحة، وأصابها على مستوى اليد، قبل أن يشل. هجومه بعض المواطنين وتسليمه للسلطات.

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