عاجل.. إصابة 3 سياح أجانب في عملية طعن بأكادير
ع اللطيف بركة - هبة بريس
علمت ” هبة بريس” من مصادرها، عن هجوم شخص على عدد من السياح الأجانب بكورنيش اكادير ، قبل قليل من مساء اليوم الخميس 27 دجنبر الجاري، مما تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ، استدعت نقلهم على عجل إلى المستشفى الجهوي لتلقي العلاجات.
ولازالت المصالح الأمنية بأكادير ، إلى حدود اللحظة ، تطارد الشخص وهو في الأربعينيات من عمره، الذي دخل مياه الشاطئ وهو يحمل سكين، محاولا الانتحار ، في حين لم يعرف بعد هل للشخص ميول متطرف أم مختل عقلي .
الواقعة تعيد إلى الأذهان ، حادث مماثل قبل سنتين بعدما قام شخص يحمل سلاح ابيضّ من الهجوم على سائحة، وأصابها على مستوى اليد، قبل أن يشل. هجومه بعض المواطنين وتسليمه للسلطات.
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3 تعليقات
يجب القاء القبض على كل مختل عقليا وادخاله مستشفى للعلاج…
عدد من ازقه واحياء وطرقات تعج بمختلين عقليا بشمكريا سلسيون كدالك نرجو من دوله مغربيه ان تراقب تجار مواد غداىيه ومحلات تفريق اكلات سريعه وتنبه اصحاب درجات طريبورتورات ودرجات ناريه الدين يخرقون القانون سير في تجاه معاكس سرعه مفرطه عدم حترام اسبقيه او اشاره ضوئيه تحاوز يمبن يسار هدفي. هد ذاثه تهدير لسياح الراجلين وسلامه تلاميد لان بعض براهش اصحاب درجات يقومون بستعراضات بدرجات امام اعداديات وتانويات وامام.اعين دوريات شرطه مرور زد.خطفا الدين اصبحو يطالبو دوله بالقبول بالامر واقع حموله اشخاص في ضيعات فلاحيه هناك عدد.كبير من اسطول نقل يعنل بضيعات له قوانبن وتامين ماوقع في فاجعة ضحيات ضيعه فلاحيه
هادشي بزاف مرتين في عهد هذا الوالي
والي الامن امشي فحالوا هو والطاقم ديالوا
نريد تسيير امني في المستوى يلبق بالمدينة والجهة بدل مستوى الهواة هذا الذي اصبحت تتراجع معه المدينة اقتصاديا وسياحيا