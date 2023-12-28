الوداد الرياضي يحتج على التحكيم

احتج الوداد الرياضي على بعض القرارات التحكيمية التي عرفتها مباراته ضد حسنية أكادير، في البطولة الإحترافية.

ونشر الفريق الأحمر رسالة احتجاج في صفحته الرسمية احتج من خلالها على قرارات الحكم طارق المتمني في المباراة التي انتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف.

وقال الوداد في رسالته إن حكم غرفة “الفار” تغاضى عن تنبيه حكم الساحة والتدخل في الخطأ الذي ارتكبه لاعب الحسنية ضد مهاجم الحسنية داخل منطقة الجزاء.

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