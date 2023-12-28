الركراكي يستبعد 10 لاعبين شاركوا في المونديال من قائمة كأس أفريقيا

استبعد الناخب الوطني وليد الركراكي 10 لاعبين شاركوا في المونديال من القائمة النهائية للمنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا.

وعرفت القائمة النهائية لأسود الأطلس استبعاد 10 لاعبين كانوا حاضرين في المونديال ويتعلق الأمر بكل من محمد رضا التكناوتي وأشرف داري وبدر بانون وجواد الياميق وعبد الحميد الصابيري وزكرياء أبوخلال وإلياس شاعر ويحيى جبران ووليد شديرا وعبد الرزاق حمد الله.

وتم استبعاد كل من محمد رضا التكناوتي وأشرف داري وبدر بانون وجواد الياميق وإلياس شاعر ويحيى جبران ووليد شديرا وعبد الرزاق حمد الله بسبب اختيارات المدرب، بينها يغيب عبد الحميد الصابيري وزكرياء أبوخلال بداعي الإصابة.

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