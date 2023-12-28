وفاة “غلوك” مخترع المسدس الذي يحمل اسمه

2023-12-28 / 16:23
0
هبة بريس - وكالات

توفي صانع المسدسات النمساوي غاستون غلوك عن عمر يناهز 94 عاماً، على ما أعلنت شركته الأربعاء، بعد مسيرة أحدث خلالها ثورة في عالم الأسلحة من خلال قطعه البلاستيكية الصغيرة.

وكتبت شركة Glock GmbH على موقعها الإلكتروني عبارة “تخليداً لذكرى غاستون غلوك 19.07.1929- 27.12.2023. الكمال مستمر”، وأرفقتها بصورة لرجل الأعمال الراحل على خلفية سوداء.

ودرس مبتكر مسدسات “غلوك” الهندسة الميكانيكية في فيينا، قبل أن يصنع نماذج أولية للمسدس.

وفي عام 1982، فاز بمناقصة نظمها الجيش النمساوي لتصميم سلاح ناري مصنوع إلى حد كبير من مواد غير معدنية.

وتتسم مسدسات “غلوك” بأنها أرخص وأخف وزناً، وبأن تفكيكها أسهل، وهي تطلق عدداً من الرصاصات أكبر من المسدسات الأخرى. وبدأت شركة Glock GmbH التي تتخذ دويتش-فاغرام (شمال شرق) مقراً لها إلى السوق العالمية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ضربت والدها بالحذاء والمحكمة تبرؤها.. قضية غريبة في مصر

ضربت والدها بالحذاء والمحكمة تبرؤها.. قضية غريبة في مصر

2023-12-28 / 14:19
Photo of أغمضت عينيه لتفاجئه بهدية.. شابة تحرق خطيبها داخل سيارته بالعراق

أغمضت عينيه لتفاجئه بهدية.. شابة تحرق خطيبها داخل سيارته…

2023-12-27 / 13:41
Photo of “الإندومي” يتسبب بوفاة طفلة في العراق

“الإندومي” يتسبب بوفاة طفلة في العراق

2023-12-27 / 09:52
Photo of في حالة نادرة.. أم تضع توأمها في يومين متتاليين

في حالة نادرة.. أم تضع توأمها في يومين متتاليين

2023-12-25 / 12:14
Photo of دراسة: البكاء يقلل الشعور بالعدوانية بنسبة 40%

دراسة: البكاء يقلل الشعور بالعدوانية بنسبة 40%

2023-12-25 / 10:08
Photo of ملاكم أمريكي يفاجئ الحضور بإعلان إسلامه خلال مؤتمر صحفي بالرياض

ملاكم أمريكي يفاجئ الحضور بإعلان إسلامه خلال مؤتمر صحفي…

2023-12-24 / 23:31
Photo of مايكروسوفت تضيف مزايا جديدة لنظام “اندرويد 11” سنة 2024

مايكروسوفت تضيف مزايا جديدة لنظام “اندرويد 11” سنة 2024

2023-12-23 / 22:49
Photo of تأخرت في إعداد الشاي.. هندي يق.طع رأس زوجته بـ”سيف”

تأخرت في إعداد الشاي.. هندي يق.طع رأس زوجته بـ”سيف”

2023-12-23 / 13:16
Photo of مبيعات “بلاي ستايشن 5” تتجاوز 50 مليون نسخة

مبيعات “بلاي ستايشن 5” تتجاوز 50 مليون نسخة

2023-12-22 / 13:17
Photo of في أمريكا.. رجل قضى 50 سنة في السجن قبل أن يخرج بريئاً

في أمريكا.. رجل قضى 50 سنة في السجن قبل…

2023-12-22 / 11:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق