وفاة “غلوك” مخترع المسدس الذي يحمل اسمه

هبة بريس - وكالات

توفي صانع المسدسات النمساوي غاستون غلوك عن عمر يناهز 94 عاماً، على ما أعلنت شركته الأربعاء، بعد مسيرة أحدث خلالها ثورة في عالم الأسلحة من خلال قطعه البلاستيكية الصغيرة.

وكتبت شركة Glock GmbH على موقعها الإلكتروني عبارة “تخليداً لذكرى غاستون غلوك 19.07.1929- 27.12.2023. الكمال مستمر”، وأرفقتها بصورة لرجل الأعمال الراحل على خلفية سوداء.

ودرس مبتكر مسدسات “غلوك” الهندسة الميكانيكية في فيينا، قبل أن يصنع نماذج أولية للمسدس.

وفي عام 1982، فاز بمناقصة نظمها الجيش النمساوي لتصميم سلاح ناري مصنوع إلى حد كبير من مواد غير معدنية.

وتتسم مسدسات “غلوك” بأنها أرخص وأخف وزناً، وبأن تفكيكها أسهل، وهي تطلق عدداً من الرصاصات أكبر من المسدسات الأخرى. وبدأت شركة Glock GmbH التي تتخذ دويتش-فاغرام (شمال شرق) مقراً لها إلى السوق العالمية.

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