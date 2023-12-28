بعد إغلاق 31 عامًا.. روسيا تعيد افتتاح سفارتها في بوركينا فاسو

هبة بريس - وكالات

تعيد روسيا، اليوم الخميس، افتتاح سفارتها في بوركينا فاسو المغلقة منذ العام 1992، وفق ما أفادت مصادر حكومية في واغادوغو والسفير الروسي في ساحل العاج المعتمد في بوركينا.

وأعلنت حكومة الدولة الأفريقية في بيان أن روسيا “ستفتتح رسميًّا سفارتها في واغادوغو الخميس”.

بدوره، أكد السفير الروسي في ساحل العاج أليكسي سالتيكوف لوكالة “فرانس برس” أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقوم بتعيين سفير أصيل في العاصمة بوركينا فاسو.

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