“أنا ماشي أنا”يحظى بالإشادة وثنائية داداس وماجدولين تخطف الأنظار

نجلاء مزيان: هبة بريس

يواصل الفيلم الكوميدي “أنا ماشي أنا”، لمخرجه هشام الجباري،وسيناريو بشرى مالك،استقطاب عدد كبير من المشاهدين وحصد إيرادات عالية بشباك التذاكر منذ عرضه بالقاعات السينمائية المغربية خلال منتصف شهر دجنبر الجاري.

ومنذ انطلاق عرضه قبل أسابيع قليلة، حج عدد كبير من المغاربة من مختلف المدن المغربية، لمشاهدة الفيلم الذي أكد الكثيرون على أنه يتمتع بجميع مقومات النجاح.

ويعزى نجاح الفيلم إلى قصته الجريئة والمعاصرة، وأحداثه الساخرة، حيث استطاع “أنا ماشي أنا”، أن يجذب إعجاب الجماهير، وينتزع الضحكات من الحضور، فضلا عن مشاركة كوكبة من الممثلين والذين يشكلون نجوم الصف الأول للكوميديا و يحظون بشعبية واسعة ومتابعة كبيرة من طرف الجمهور المغربي، الذي حضر الفيلم من أجل الاستمتاع بتجربة فكاهية فريدة ومميزة في قالب فني،اجتماعي معاصر، مما أضفى عليه لمسة مميزة وجعله واحدًا من أبرز الأعمال السينمائية الكوميدية المقدمة هذا العام بالمغرب.

هذا، الاقبال والتوافد الملفت للجمهور لمشاهدة ”أنا ماشي أنا” امتد ليشمل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ضجت صفحات السوشيال ميديا بمقاطع من الفيلم وتعليقات وحوارات لمناقشة قصته، وكذا للاستمتاع ببعض اللحظات الكوميدية الساخرة التي جمعت أبطال ونجوم الفيلم.

وتدور أحداث فيلم ”أنا ماشي أنا”، الذي أنتجته شركة “سبيكطوب”، للمنتجة فاطنة بن كيران، حول فريد (عزيز داداس) الذي يحاول الاستمتاع بشهر العسل مع زوجته الرابعة (وصال بيريز)، ومع محاولته للاستمتاع بوقته، يتفاجأ بلقاء زوجاته السابقات الثلاث (دنيا بوطازوت، ماجدولين الإدريسي، سكينة درابيل)، اللواتي يجتمعن للانتقام منه بسبب نصبه عليهن، مما يشعل سلسلة من المغامرات الكوميدية.

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