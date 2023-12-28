من بين المرشحين ياسين بونو.. جائزة “joy awards” تدخل مرحلة التصويت الأخيرة

القسم الفني - هبة بريس

دخلت جائزة “جوي أووردز” JOY AWARDS لعام 2024 مرحلة التصويت الأخيرة، قبل الإعلان عن الفائزين في المنافسات التي تشمل 15 فئة، من بينها: السينما والمسلسلات والأعمال الدرامية والأغنية المفضلة والممثل المفضل والفنان الصاعد المفضل والمؤثر والمؤثرة المفضلان والرياضي المفضل.

الأفلام السينمائية المتنافسة: “الهامور” و”الخلاط” و”ستار” و”بيت الروبي”.

الممثلات المتنافسات في السينما: إلهام علي وأمينة خليل وسعاد عبدالله ونيللي كريم.

الممثلون المتنافسون في السينما: عبدالعزيز الشهري وإبراهيم الحجاج وكريم عبدالعزيز وزياد العامري.

المسلسلات المتنافسة: “أمر إخلاء 3″ و”بروحهم في البيت” و”ملح وسمرة” و”كريستال”.

الممثلات المتنافسات في المسلسلات: هدى حسين وكاريس بشار وباميلا الكيك ورهف محمد.

الممثلون المتنافسون في المسلسلات: محمود نصر وباسل خياط وسعد عزيز وإبراهيم الحجاج.

الممثلون الصاعدون المتنافسون: في فؤاد وأصيل محمد وجمال الصالح ووليد قشران.

الأغاني المتنافسة: “وياك وياك” لأحلام، و”فوق” لأصالة”، و”يا ليل ويا لعين” للشامي، و”مزلاج” لأميمة طالب.

المطربات المتنافسات: أصالة وأحلام ونانسي عجرم وأميمة طالب.

المطربون المتنافسون: عبدالمجيد عبدالله وعايض وتامر عاشور وماجد المهندس.

المطربون الصاعدون المتنافسون: الشامي وسلطان المرشد وطلال سام ووليد محمد.

المؤثرون المتنافسون: أبرار العثمان ونارين بيوتي ويارا النملة وبيبي العبد المحسن وأبونوح وبنداريتا وعمر فاروق وأحمد القحطاني.

الرياضيون المتنافسون: أنس جابر وصبا توفيق وحصة العيسى والبندري الهوساوي وسالم الدوسري وياسين بونو وعبدالله الرباع ونواف العقيدي.

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