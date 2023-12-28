من بين المرشحين ياسين بونو.. جائزة “joy awards” تدخل مرحلة التصويت الأخيرة
دخلت جائزة “جوي أووردز” JOY AWARDS لعام 2024 مرحلة التصويت الأخيرة، قبل الإعلان عن الفائزين في المنافسات التي تشمل 15 فئة، من بينها: السينما والمسلسلات والأعمال الدرامية والأغنية المفضلة والممثل المفضل والفنان الصاعد المفضل والمؤثر والمؤثرة المفضلان والرياضي المفضل.
الأفلام السينمائية المتنافسة: “الهامور” و”الخلاط” و”ستار” و”بيت الروبي”.
الممثلات المتنافسات في السينما: إلهام علي وأمينة خليل وسعاد عبدالله ونيللي كريم.
الممثلون المتنافسون في السينما: عبدالعزيز الشهري وإبراهيم الحجاج وكريم عبدالعزيز وزياد العامري.
المسلسلات المتنافسة: “أمر إخلاء 3″ و”بروحهم في البيت” و”ملح وسمرة” و”كريستال”.
الممثلات المتنافسات في المسلسلات: هدى حسين وكاريس بشار وباميلا الكيك ورهف محمد.
الممثلون المتنافسون في المسلسلات: محمود نصر وباسل خياط وسعد عزيز وإبراهيم الحجاج.
الممثلون الصاعدون المتنافسون: في فؤاد وأصيل محمد وجمال الصالح ووليد قشران.
الأغاني المتنافسة: “وياك وياك” لأحلام، و”فوق” لأصالة”، و”يا ليل ويا لعين” للشامي، و”مزلاج” لأميمة طالب.
المطربات المتنافسات: أصالة وأحلام ونانسي عجرم وأميمة طالب.
المطربون المتنافسون: عبدالمجيد عبدالله وعايض وتامر عاشور وماجد المهندس.
المطربون الصاعدون المتنافسون: الشامي وسلطان المرشد وطلال سام ووليد محمد.
المؤثرون المتنافسون: أبرار العثمان ونارين بيوتي ويارا النملة وبيبي العبد المحسن وأبونوح وبنداريتا وعمر فاروق وأحمد القحطاني.
الرياضيون المتنافسون: أنس جابر وصبا توفيق وحصة العيسى والبندري الهوساوي وسالم الدوسري وياسين بونو وعبدالله الرباع ونواف العقيدي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
2 تعليقات
” عندما يتلكم الفن بالإنسانية على أرض الإنسانية مع رياضة ” 1 ـ (صورة بالذكاء الاصطناعي تحتضن الأم الفلسطينية طفلها وسط الدمار) انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة رُسمت ببرنامج الذكاء الاصطناعي لأم تحتضن رضيعها وسط الركام وآثار حطام الحياة والبيوت في قطاع غزة، والرائع بسمتها المرسومة على وجهها، وتلتف يداها حول طفلها ترسل إليه الحنان والأمان وكأنها تقول: آه.. لا تخف فنحن أهل الحق. 2 ـ (سينما شعب) فيلم آلان ديلون “الطبيب 1979” بينما تحتدم الحرب العالمية، في دولة أوروبية غير محددة، يعيش الطاقم الطبي لمركز جراحي يقع خلف الخطوط، في حالة تأهب دائم. قليل الكلام وغير حساس على ما يبدو، جان ماري ديبريه، الجراح الموهوب الذي كسرته الحياة ورحيل زوجته، يكرس نفسه حصريًا لعمله ولمرضاه. في أحد الأيام، يلتقي بالممرضة الشابة المثالية، هارموني. عند الاتصال، سوف يستعيد طعم الحياة. الممثل الشهير آلان ديلون من منا لايتذكر ذلك الزمن الجميل الستينات والسبعينات بصناعة الأفلام الفرنسية والأيطالية قبل طغيان هوليوود مع ممثلات رائقات أمثال رومي شنايدر وأورنيلا موتي وكلوديال كاردينالي والممثل فرانكو نيرو ومارسيلو ماستروياني وصوفيا لورين والمخرج فردريكو فيلليني وجون بول بولميندو صديق الان ديلون حتى في العمر المتقارب والذي مات قبل عام وحزن عليه آلان ديلون وقال في تشيعه: سوف الحق بك قريباً وبالفعل حصل ذلك ولحقه بعد عام. قال كلمته الأخيره : لابد لي من الرحيل من عالم بات عنيفا مليئا بالقتل .. الفيلم الثاني “ذا بوست” تم عرضه في 12 يناير 2018 و هو فيلم سياسي ودراما تاريخية، من إنتاج ستيفن سبيلبرغ وكتابة ليز هانا و جوش سينغر. تقع أحداث الفيلم في أوائل السبعينيات، يؤدي دور البطولة ميريل ستريب وتوم هانكس وسارة بولسون، وبرادلي ويتفورد وبروس غرينوود وكاري كون وماثيو ريس الفيلم مبني على أحداث حقيقية، جرت فى سبعينات القرن الماضي، حول تسريب صحيفة “واشنطن بوست” لوثائق فشل حرب فيتنام، التى كشفت كذب الإدارة الأمريكية على شعبها، ليحدث صراع قضائي بين الجريدة والحكومة حول نشر باقي الوثائق. ويعتبر فيلم “ذا بوست” من أفضل الأفلام التى ناقشت تصادم الصحافة مع السلطة وانتصار الصحافة فى النهاية. 3 ـ (بطل العالم في كيك بوكسينغ يتضامن مع غزة) بطل العالم ريكو فيرهوفن ينتصر لفلسطين أمام العالم بعد فوزه على الحلبة يقول: يا رفاق لنتوقف لحظة قبل أن نحتفل ما يحدث في العالم الآن هو جنون .. لذلك لنتوقف لحظة تعاطفاً ما يحدث في غزة و أن ندعو و نأمل في وحدة و سلام العالم
.. يذكرني بفيلم “كيك بوكسينغ” أكشن التسعينيات الجميل جون كلود فان دام ومحمد قيسي. اللي كانت بتعتمد بشكل كبير على المهارات القتالية ومشاهد استعراض الضربات المختلفة وطريقة أدائها. بيحكي عن بطلنا “كورت سلون” واللي بيجد نفسه في مواجهة مقاتل عملاق وشرس في تايلاند.. مواجهة حاسمة لو انتصر فيها هيحصل على مبلغ ضخم وعلى وعد بحصوله على حريته. لكن هل هيقدر كورت فعلًا ينتصر في المواجهة الدامية؟. 4 ـ (نعمان لحلو يتضامن مع الشعب الفلسطيني ويطلق أغنية “غزة وشهود الزور) غزة العزة والكرامة والنخوة الشعب المغربي الحر مع الشعب الفلسطيني الشقيق لم تخلف الموعد .. هذا هو الفنان المقتدر نعمان لحلو الذي أثار موضوع غزة الحبيبة و خصص لها هذه الأغنية بكلمات رائعة. 5 ـ (عاشق الكرة الإيطالية مع أروع بطولة أوروبا يورو) حارس المرمى الألماني سيب مايز إلى يساره، فيما سدد بانينكا الكرة مباشرة في منتصف الشباك، مما جعل إسم بانينكا مرادفاً لهذا الأسلوب الخاص من ركلة الجزاء في ذلك الوقت .. أدى الخد الهائل للهدف إلى قيام الصحفي الفرنسي المشاهد بإلقاء لقب “شاعر” على بانينكا، و حتى يومنا هذا تعتبر ركلته الفائزة واحدة من أشهر الركلات على الإطلاق .. من أشهر اللاعبين الذين سددوا بطريقة بانينكا؟ اللاعب الإيطالي “أندريا بيرلو” الفتى الذي يظن نفسه مارادونا على لسانه حين اتجهت لتسديد ركلة الجزاء بدأ حارس إنجلترا يقفز أمامي كأنه يرقص و سجل هدفاً في المرمى الانجليزي التي إنتهت المباراة 4ـ2 لصالح إيطاليا التي صعدت الى الدور شبه النهائي في بطولة أوروبا 2012 .. “ثلاثة عوامل نقلت إيطاليا من فشل مخجل إلى أبواب المجد في يورو 2020” بعد ثلاث سنوات فقط من الفشل المخجل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، أصبحت إيطاليا تحتاج إلى انتصار واحد لتصبح بطلة أوروبا بعد الفوز بركلات الترجيح على إسبانيا وضمان الظهور في النهائي الذي يستضيفه ملعب ويمبلي يوم الأحد المقبل. وينتظر فريق المدرب روبرتو مانشيني إنجلترا أو الدانمارك في النهائي، ورغم أنه لم يقدم الأداء المميز ذاته الذي قدمه في مباريات سابقة بالبطولة، فإن المنتخب الإيطالي كان قويا وتحلى بالروح العالية خلال الوقت الإضافي، ولم يشعر بالتوتر خلال ركلات الترجيح. ولا أحد يستطيع الجدال بأن فريق مانشيني، صاحب السجل الخالي من الهزيمة في البطولة، يستحق الوصول إلى النهائي عن مجمل أعماله في المسابقة القارية، حتى لو كانت إسبانيا قدمت ما يجعلها تشعر أنها كانت الطرف الأفضل في الدور نصف النهائي. وتعد ركلات الترجيح “ضربات حظ” كما يطلق عليها البعض، ومن الصعب تفسير نتيجتها، عند الأخذ في الاعتبار العوامل الفنية والنفسية خلال التنفيذ. ورغم ذلك أظهرت إيطاليا صلابة حقيقية وثقة وتعافت بنجاح من إهدار مانويل لوكاتيلي أول ركلة، وسجلت الركلات الأربع التالية، ومنها الركلة الحاسمة التي نفذها جورجينيو بهدوء يحسد عليه. وهذه القوة الذهنية نفسها التي ساعدت إيطاليا على التعامل ببراعة مع نسبة الاستحواذ القليلة على الكرة خلال فترات طويلة من المباراة. وبعد هجمة مرتدة مثالية من إيطاليا، وإنهاء مذهل من فيدريكو كييزا، تقدم الفريق بعد مرور ساعة من اللعب، في هدف أظهر الكثير مما وضعه المدرب مانشيني في فريقه. وكان الحارس جيانلويجي دوناروما سريعا وذكيا في بدء هجمة مرتدة، حتى وصلت في النهاية الكرة إلى كييزا وانصب كل تفكيره على هز شباك إسبانيا بتسديدة مذهلة من حافة منطقة الجزاء. وبعد أن شارك ألفارو موراتا من على مقاعد البدلاء، أدرك التعادل في الدقيقة 80، لكن لم يحدث توتر أو فقدان للثقة بين لاعبي إيطاليا. وفي الواقع فإن نجاح مانشيني في تحويل الفريق الذي كان يمثل وصمة عار للبلاد منذ 3 سنوات إلى ما وصل إليه يعود في المقام الأول إلى مزيج بين هذه العوامل: الشخصية الدفاعية الإيطالية..الضغط القوي واللعب المباشر في الثلث الأخير من الملعب..الثقة المتبادلة بين اللاعبين، وبينهم وبين المدرب، وهي العلاقة التي أثرت على روح الفريق الذي بدا متماسكا في كل الظروف. إيطاليا تتوج بلقب بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020”.. و لا ننسى حكايات اليورو1976 “بانينكا” يجرد ألمانيا من اللقب بركلة خالدة تمنح تشيكوسلوفاكيا لقباً نادراً أنتونين بانينكا، نجم كرة القدم التشيكوسلوفاكي، حفر اسمه في التاريخ من خلال ركلة الجزاء الأسطورية التي ابتكرها، والتي تم تخليدها اسمه في السنوات التالية. في المقابل، فإن أولي هونيس يعتبر واحدا من أبرز نجوم كرة القدم الألمانية عبر تاريخها، لكنه يشتهر دائما بضربة الجزاء التي أطاح بها عاليا، ليتسبب في هزيمة فريقه أمام نظيره التشيكوسلوفاكي في نهائي كأس الأمم الأوروبية الخامسة، كانت تشيكوسلوفاكيا، قبل التفكك عام 1993، بلا أي إنجاز كروي كبير حتى نسخة كأس أمم أوروبا 1976.. في حكاية ثانية من اليورو: نسخة عام 1988 تكتسي بألوان الطواحين الهولندية في بطولة أعلنت عن اللقب الاول والوحيد للطواحين الهولندية في تاريخها، توج أبناء أمستردام باللقب القاري في نسخة كأس أمم أوروبا عام 1988، بعد تغلبهم على منتخب الاتحاد السوفييتي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية. ففي المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية الملعب الأولمبي في مدينة ميونخ الألمانية، تقدمت الطواحين عبر لاعبها الشهير وأحد نجوم هولندا في تلك البطولة، رود خوليت، عند الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة. وفي الشوط الثاني حاول السوفييت جاهدين تعويض تأخرهم أملا في تحقيق اللقب الثاني لهم في البطولة الأوروبية والذي انتظروه منذ عام 1960، ولكن كان لأسطورة هجوم هولندا، ماركو فان باستن، رأي آخر، إذ سجل هدفا تاريخيا من تسديدة صاروخية من الزاوية اليسرى للحارس السوفييتي، رينات داساييف، مسكنا الكرة في الزاوية اليمنى لمرمى السوفييت، عند الدقيقة 57، ومعلنا عن تتويج هولندا بلقبها القاري الأول .. و أيضاً الدنمارك في اليورو.. مفاجآت وحكايات لا تنتهي وكتب المنتخب الدنماركي في 1992 أغرب سيناريو في أمم أوروبا عندما تم استدعائه للنهائيات رغم فشله في التأهل بعد أن حل في المرتية الثانية خلف يوغسلافيا في التصفيات؛ وتظهر في النهائيات بديلاً عن المنتخب اليوغسلافي الذي تم استبعاده بسبب الحرب اليوغسلافية وقتها. وتأهلت الدنمارك عن مجموعة إنجلترا والسويد “صاحبة الضيافة” وفرنسا، كثاني المجموعة خلف السويد، لتواصل مسيرتها بنجاح حتى المباراة النهائية التي فازت فيها على إنجلترا في ملعب «يوليفي» بمدينة جوثنبيرج السويدية، ليتوجوا بالبطولة الأوروبية للمرة الأولى في تاريخهم، ويتحولوا من ضيوف شرف إلى أبطال.
(الصفحة الثالثة: الأخبار الرياضية مع شعبية كرة القدم 3 فرق تصل لنهائيات إيطاليا) ” مورينيو و غضب النهائي ؟ ” ياسين بونو البطل يهدي إشبيلية الفوز بركلات الجزاء الترجيحية 4 /1 ليتوج باللقب القاري السابع .. مباراة لا تنسى لـ”سيد الإثارة جوزيه مورينيو” سيناريو هيتشكوكي مثيرة للجدل أحداثها مشوقة .. أي مدرب في مكان مورينيو يغضب .. ضربة جزاء واضحة لم تحتسب في الدقيقة سبعة و ثمانين .. أعتقد يد اللاعب غير تابتة في جسمه و لما لمست الكرة يده أرجع يده للخلف .. و هذا يعتبر يده غير ملاصقة للجسم .. و الحكم لم يتعب نفسه و يشوف الفار .. مع العلم الفار هو الذي سرق الحلم من دورتموند بالتتويج بطلاً في الدوري الألماني وطالب بوروسيا دورتموند بركلة جزاء جديدة لصالح جيريرو أيضاً، لكن حكم الفيديو أكد للحكم عدم استحقاقهم لذلك، ليرفض الاستجابة لمطالبهم .. على العموم إشبيلية قدم مباراة قوية خصوصاً المدرب عندما أقحم البديل سوسو الذي قلص حماس روما .. كانت هذه أول هزيمة في تاريخ نهائي أوربي لمورينيو و في لفتة جميلة أعطا مداليته الفضية للطفل من جماهر روما و صرح لوسائل الإعلام لدي دائماً مبدأ في الحياة يمكنك أن تخسر المباراة لكنك لا يمكنك أن تخسر كرامتك .. صحيح أنه مورينو خسر لكن سلط الأضوء إليه .. 2 ـ ” نهائي دوري المؤتمر الأوروبي ” على نفس المنوال قام مدرب وست هام بمقابلة عنوانها على طريقة مورينيو التي نجح فيها هذه المرة، “وست هام يونايتد الإنجليزي في تتويج بلقب المؤتمر الأوروبي” بفوزه على فيورونتينا الإيطالي بهدفين مقابل هدف .. 3 ـ ” إسطنبول مستعدة لنهائي الأبطال.. ملحمة مرتقبة بين السيتي وإنتر ” إسطنبول المدينة التي لا تنام ! .. إسطنبول المدينة الصاخبة المزدحمة .. عاصمة الإقتصاد و الثقافة .. تاريخ و عراقة و أصالة .. هنا مدينة إسطنبول و متعة كرة القدم في كرة القدم تجد كل مشجع ميوله الخاص، تجد من يشجع فريقه الخاص .. نادي غالاطة سراي .. أحد أكثر الأندية تتويجاً بلقب الدوري التركي لكرة القدم كما حل بشكتاش في المركز الثالث فيما رفع غالاطة سراي عدد بطولاته في الدوري إلى 23 بطولة لكن النادي بات أحد أكثر الأندية تتويجاً ببطولة الدوري متفوقاً على فنربهشة الذي فاز باللقب لـ 19 مرة فيما حقق بشكتاش الفوز بالبطولة 16 مرة. قاد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي فريقه غلطة سراي للتويج بلقب بطل الدوري التركي للمرة الثالثة والعشرين في تاريخه بتسجيله ثنائية في فوزه على مضيفه أنقرة غوجو 4ـ1 الثلاثاء في المرحلة 34 قبل الأخيرة وعمت احتفالات جماهير نادي غالاطة سراي في العديد من الساحات العامة والشوارع في إسطنبول ومختلف الولايات التركية .. و أما عن الحدث الرياضي بين السيتي وإنتر هناك ملحمة كروية على باكورة ألقاب الأندية و فضائات ترفهية في إسطنبول مصاحبة لمبارة نهائي الأبطال في موقعة إنزاغي يصطدم بغوارديولا .. ماذا يحدث ل لاوتارو في النهائيات ضيع انفراد في نهائي الابطال انزاغي قدم مبارة تاريخية مدرب مظلوم إعلاميا مبروك للأنتر المركز الثاني بالبطوله والأداء العظيم الانتر قدم مباراة عظيمه لولا غباء المهاجمين في آخر لحظات أمام المرمى .. مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا بيب جوارديولا يكسر العقدة على حساب انتر ميلان الإيطالي.