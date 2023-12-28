زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى “تسريع الاستعدادات” للحرب

2023-12-28 / 14:49
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هبة بريس - وكالات

حث زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، حزبه الحاكم على تكثيف جهوده نحو تحضيرات عسكرية كبيرة استعدادا للحرب.

وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في بيونغ يانغ، أن “كيم طلب من حزبه، خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، تسريع وتيرة الاستعدادات للحرب أكثر في مختلف المجالات، بما في ذلك البرنامج النووي والدفاع المدني”، مشددًا على “أهمية تطوير البرنامج النووي للبلاد”، حسب وكالة “يونهاب”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قالت إن البرامج النووية والصاروخية الباليستية، غير القانونية، التي تملكها كوريا الشمالية، تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

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‫13 تعليقات

  9. الغير قانونية.حسب قانون من واي سلطة قانونية لها الخق في قول هدا قانوني وهدا لا ربما الامم المتحدة والتي اكل عليها الدهر وشرب
    الامريكان داىءما يضنون انهم شرطي العالم قوليهم اقربو ليه وعينك ماتشوف الا التدنار

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  10. من يصدق ان الأمريكان خايفين على الأمن الدولي فهو نايم أو في سبات. افيقو ياقوم ،أمريكا خايفة على مصالحها، وذالك البعبع الصهيوني لم يعد يؤثر الا في ضعاف النفوس والهايفين على كراسيهم،

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  12. اصبح العالم كحظيرة يطبق فيه منطق الغابة.اين مجلس الامن الدول? اكيد هو مجلس يطبق على الضعفاء فقط.
    بالفعل يجب ان نستعد للاسوأ.
    العالم فقد بوصلته. لا شيء ينذر بالخير.

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