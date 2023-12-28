ضربت والدها بالحذاء والمحكمة تبرؤها.. قضية غريبة في مصر

هبة بريس - وكالات

قضت محكمة جنح إمبابةفي مصر، بقبول معارضة فتاة على حكم حبسها 6 أشهر بتهمة الاعتداء على والدها بالضرب بالحذاء، والحكم ببراءتها، بعد ترجي الأب للقاضي بالعفو عنها، خوفاً من ضياع مستقبلها.

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغًا من ربة منزل تتهم شقيقتها الصغرى بالتعدي على والدها المسن بالحذاء والصفع على وجهه وسبه وقذفه بألفاظ نابية أمام الجيران وإساءة معاملتها له، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة المذكورة وإحالتها إلي النيابة العامة للتحقيق.

وأمام النيابة، قالت المتهمة، إن أحد الجيران اشتكى لها والدها أنه يتشاجر معه ويشتمه فقامت بمعاتبة والدها وضربه لتأديبه ومنعه من تكرار أفعاله.

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