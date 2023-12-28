الركراكي يعلق على إستدعاء اللاعبين الشباب للمنتخب

الركراكي يعلق على إستدعاء اللاعبين الشباب للمنتخب

2023-12-28 / 12:57
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كشف وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، الأسباب التي جعلته يستدعي لاعبي المنتخب الأولمبي، لخوض غمار كأس أمم أفريقيا.

وقال الركراكي في الندوة الصحفية: “هناك من كان معنا من قبل في المونديال، مثل عبد الصمد الزلزولي وبلال الخنوس، ثم بعدها تواجد شادي رياض وإسماعيل الصيباري في المعسكر الخاص بمواجهة البرازيل الودية”.

وأضاف: “دائما أفكر في المستقبل لأن هذا المنتخب سيبقى من بعدي وعلي التحضير للمسابقات القادمة، إضافة إلى ذلك بدون الحديث عن المنافسة، حاليا هؤلاء الشباب يستحقون، لقد حققوا بطولة أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة، ويلعبون كأساسيين رفقة فرقهم, ويمكن القول أنه لدينا توازن بين الحاضر والمستقبل، وليتطوروا كذلك مع مجموعة كأس أمم أفريقيا”.

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