بإتفاق مع النمسا.. رومانيا وبلغاريا تدخلان “شنغن”

2023-12-28 / 13:45
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هبة بريس - وكالات

توصلت رومانيا وبلغاريا إلى اتفاق مع النمسا بشأن انضمامهما إلى منطقة شنغن الأوروبية لحرية السفر جوا وبحرا بحلول مارس 2024.

وذكرت وزارة الداخلية الرومانية – في بيان – أنه تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الدول الثلاث بشأن توسيع المنطقة لتشمل ‘الحدود الجوية والبحرية’ لرومانيا وبلغاريا اعتبارا من مارس المقبل، مشيرة إلى إرجاء مسألة فتح الحدود البرية للبلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي إلى حين إجراء مناقشات أكثر العام المقبل.

وعلق مارسيل تشولاكو رئيس الوزراء الروماني على الاتفاق قائلا ، إنه بعد 13 عاما، تنضم رومانيا أخيرا إلى شنغن، مضيفا ‘توصلنا إلى اتفاق سياسي حول هذا الأمر’.

وكان طلب رومانيا وبلغاريا الدخول في منطقة شنغن قد رفض نهاية عام 2022 بسبب اعتراض النمسا التي تشكو من تحملها أعباء كبيرة بسبب المهاجرين لضعف حدود الاتحاد الأوروبي.

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