ضمنهم 11 امرأة.. تقديم المساعدة لـ59 مهاجرا سريا بسواحل بوجدور
هبة بريس
أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بأن عناصر وحدة تابعة للقوات المسلحة الملكية، مكلفة بمراقبة الساحل، اعترضت، أمس الأربعاء، على بعد حوالي 54 كلم شمال مدينة بوجدور، 59 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 11 إمرأة وقاصران، ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح البلاغ أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم إلى الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
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5 تعليقات
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