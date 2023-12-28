اليونان تسلم المغرب أحد “أمراء دا.عش” بسوريا

هبة بريس

سلمت السلطات اليونانية نظيرتها المغربية، المدعو محمد بودركة الملقب بـ”أبو محمد الفاتح”، أحد أمراء داعش المغاربة السابقين في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام يونانية، أن قرار التسليم جاء بعد موافقة مجلس الدولة، أعلى محكمة في اليونان ، مؤكدا بذلك قرارات محكمة الاستئناف في سالونيك والمحكمة العليا اليونانية.

وذكرت الصحف اليونانية، أن المدعو “أبو محمد الفاتح” تم اعتقاله نهاية يوليوز 2021 في اليونان، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأضافت ذات المصادر، أن المعني بالأمر كان موضوع نشرة بحث حمراء من الإنتربول بناءً على طلب السلطات القضائية المغربية، لافتة إلى أنه تم اعتقاله عندما حاول السفر إلى أوروبا عبر اليونان، بوثائق سفر مزورة، بصحبة زوجته الفرنسية المغربية لويزة الحجاوي، الملقبة بأم هاجر.

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