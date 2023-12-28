الركراكي: لا مكان للعاطفة في إختياراتي

قال الناخب الوطني وليد الركراكي بأنه لا يعرف العاطفة في إختياراته وخاصة في تحديد اللائحة النهائية التي حددها للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم بكوت ديفوار.

وقال الركراكي في الندوة الصحفية التي عقدها بالمركز الرياضي محمد السادس بالمعمورة :” مكنعرفش العاطفة، وماعنديش مع العاطفة في إختياراتي، بدليل أن 11 لاعبا شاركوا في مونديال قطر 2022 يغيبون في اللائحة الحالية، المهم عندي هو أن اللاعبين يكونوا في كامل الجاهزية في كأس إفريقيا”.

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