المنتخب المغربي يواجه غامبيا وديا قبل السفر لكوت ديفوار

يخوض المنتخب الوطني المغربي، مباراة ودية قبل السفر إلى دولة الكوت ديفوار، تأهبا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، التي ستقام مطلع السنة المقبلة.

وسيواجه “أسود الأطلس”، المنتخب الغامبي ، يوم الأحد 7 يناير المقبل، بمدينة الرباط، تأهبا لخوض غمار المسابقة القارية.

ورفض الركراكي خوض مباراة ودية ثانية خوفا من اللعب أمام خصم محتمل في الأدوار المتقدمة من كأس أمم افريقيا.

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