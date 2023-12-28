حائز على الأوسكار.. العثور على بطل فيلم “باراسايت” متوفيا داخل سيارة
توفي الممثل الكوري لي سون كيون، نجم فيلم “طفيلي”، عن عمر ناهز 48 عامًا، بعد أن قام بالانتحار في سيارته في مدينة سيول في كوريا الجنوبية.
وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، عُثر على كيون وهو فاقد للوعي في سيارته، إلى جانب قالب من الفحم، ما يشير إلى أنه ربما تسمم بأول أكسيد الكربون”.
وكانت عائلة كيون قد أبلغت عن فقدانه، بعد أن ترك رسالة تشير إلى نيته في الانتحار،وقبل وفاته، كان كيون قد خضع للتحقيق من قبل الشرطة ثلاث مرات، بعد الاشتباه في تعاطيه المخدرات.
ووفقًا لموقع “بيج 6″، أفاد شهود عيان أن كيون تعاطى المخدرات عدة مرات هذا العام، آخرها في منزل مضيفة تعمل في حانة راقية في سيول.
ويبدو أن كيون كان يخشى من عقوبة السجن، ففي حال ثبتت إدانته بانتهاك قوانين المخدرات في كوريا الجنوبية، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 14 عامًا.
يذكر أن كيون حصد شهرة واسعة بعد مشاركته في فيلم “طفيلي”، الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم عام 2020.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
” كولومبيا جوهرة في داخل الأرنب الخزافي ” أي زمان أي مكان” أود أن أقول إن شاكيرا لديها أحد أكثر الأصوات شهرة في تاريخ الموسيقى الحديث. يمكنك معرفة ذلك لأن الجميع يتعرفون على أغنية شاكيرا حتى الأشخاص الذين ليسوا معجبين بها .. 1 ـ نشهد دائماً في عوصم و مدن و بلدات أمريكا اللاتنية إزدهار و إنتشار عالمي الفن و الأدب … الناس، كالخبز و الزهور، و الأشياء الجميلة، فالشعر في كولومبيا ثراه دائماً في حالة العربي، و هذا يتأتى من جمال الشعر الكولومبي، و إرتباطه بالحياة و الطبيعة … تشبه كاميرا فنان، تشبه عالم السينما الذي يدقق و يمحّص في الأشياء الصغيرة .. الحياة البرية في كولوبيا عالم مجهول مخفي عن دي قبل تم في منطقة الأمازون، أبراج ما قبل الثاريخ، و تقسم هذه المنطقة البرية الممتدة على خط الإستواء، من خلال سلسلة جبال الأنديز، و نهري الأمازون و الأورينوكو. و تتميز كولومبيا بالمناظر الطبيعية المختلفة الشلالات و الجدوال العميقة تمتد و هي محاطة بالأنهار و الغابات النابضة بالحياة … 2 ـ أصبحت شاكيرا، نجمة البوب الكولومبية، وحصلت ثلاث مرات غرامي الموسيقى اللاتينية” وقالت شاكيرا في بيان، “عندما كنت في الثامنة من عمري، قبل أن أمارس الغناء بفترة طويلة، كنت أكتب لأجد معنى للعالم”. وأضافت، “كل أغنية تعكس ما كنت عليه وقت كتابتها، لكن بمجرد أن تخرج الأغنية إلى العالم، فهي لا تكون ملكا لي وحدي بل لكل من يقدرونها… ” كلمات أغنية: “أي زمان أي مكان” .. من المفترض أن نكون معًا .. سأكون هناك وستكون قريبًا .. وهذه هي الصفقة يا عزيزي .. علاوة على ذلك، أدناه .. لن تضطر أبدًا إلى التساؤل .. يمكننا دائما اللعب عن طريق الأذن .. لكن هذه هي الصفقة يا عزيزي .. بالحروف: “أي زمان أي مكان” من المفترض أن نكون معًا .. سأكون هناك وستكون قريبًا .. وهذه هي الصفقة يا عزيزي .. علاوة على ذلك، أدناه .. لن تضطر أبدًا إلى التساؤل .. يمكننا دائما اللعب عن طريق الأذن . 3 ـ و من أروع أفلام المغامرات في الأدغال الكولوبيا فلمين في السينما الأمريكية: فيلم حركة، إثارة، مغامرة، فيلم “مخاطرة عاليا1981” مع أوطوني كويين ففتي ففتي هههه .. الفيلم الثاني: “مغازلة الحجر1984” من أفلام الأكشن و المغامرات و تدور أحداث الفيلم حيث تنطلق مؤلفة الروايات إلى كولومبيا لفدية أختها المختطفة، و سرعان ما تجد نفسها في وسط مغامرة خطيرة تبحث عن الكنز مع صائد الجوائز مايكل دوغلاس جوهرة خضراء في داخل الأرنب الخزافي يعني رمز جمال كولومبيا الطبيعي !!!