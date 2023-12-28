ألان جيريس: “المغرب يتملك تجربة كافية للتتويج بكأس أمم أفريقيا”

كشف المدرب الفرنسي ألان جيريس، قائمة المنتخبات الأفريقية المرشحة للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2023، التي ستقام مطلع السنة المقبلة، بدولة الكوت ديفوار، لافتا إلى أن هذه النسخة ستكون الأصعب في التاريخ.

وقال جيريس، في حوار له مع موقع “africa top sports”: “مستوى المنتخبات في كأس أفريقيا يتطور ويرتفع في كل نسخة، حيث هناك عدد من اللاعبين يتألقون في الأندية الأوروبية الكبرى”.

وأضاف: “المنتخبات الصغيرة كما يقولون، خلقت مشاكل كثيرة للمتتخبات الكبرى خلال النسخة الماضية، وهذا ما يعطي مستوى أعلى في كل نسخة”.

وتابع: “أعتقد أن منتخبات السنغال والمغرب ونيجيريا والجزائر وساحل العاج تتمتع بإمكانيات كبيرة، ولديها تجربة كافية للظفر بالكأس الأفريقية”.

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