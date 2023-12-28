الركراكي: نجيبو “الكان” ولا منجيبوهاش المهم نكونو واجدين

الركراكي: نجيبو “الكان” ولا منجيبوهاش المهم نكونو واجدين

2023-12-28 / 11:29
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قال الناخب الوطني وليد الركراكي في الندوة الصحفية التي كشف فيها عن القائمة النهائية المشاركة في كأس امم افريقيا , في رده على سؤال حول الهدف من مشاركة الفريق الوطني في كأس إفريقيا للأمم بأن الفريق الوطني سيعمل على الدفاع عن حظوظه في كأس إفريقيا للأمم بكوت ديفوار.

وقال الناخب الوطني :” نجيبوها ولا منجيبوهاش المهم أن نكون في كامل الجاهزية لتشريف الكرة المغربية وإسعاد الجماهير المغربية، الحمد لله لدينا كامل الثقة في اللاعبين ليقدموا مشاركة كبيرة كما فعلنا في مونديال قطر”.

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‫16 تعليقات

  6. نتمنى التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى مبتغاهم الكوري بإذن الله.

    1
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  8. يجب على السيد الركراكي أن يحتفظ بالتشكيلة السابقة لأنها كانت في المستوى المطلوب.

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  10. يا سيد الركراكي أعيد النظر في التشكيلة للمنتخب الوطني المغربي إذا أردت أن نفوز بلقب كأس إفريقيا لكرة القدم.

    1
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  11. السيد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي بامتياز ولكن يجب أن تبقى التشكيلة كما كانت بدون تغير.

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  12. هههه صافي ؟ مابقتش نديرو النية او غلاش لا منحلموش بكاس العام، دابا ولات نحيبوه ولا لا المهم نكونو مستعدين… باين العربون

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  13. تمتلك خزان كبير من الاعبين المحترفين لا يشق اهم غبار..تبقى الخطة والحنكة ديال الطاقم التقني ودراسة الخصم ..من مسؤولية الركراكي..مدربون عالميون كبار يحلمون بتدريب المنتخب المغربي..

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  15. لا مشكلة نربح أو لا نربح. المهم الشعب يدفع فاتورة كل شيء .عادي يزيدو علي الشعب 2 دراهم في ورقة الكهرباء وصافي

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  16. من قبل كنت تقول أكيد نجيبة الكان دابا المهم هو التواجد والمشاركة علمًا انه لا يوجد اي فريق يتوفر في هذه التضاهرة على ميزانية كميزانيتكم

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