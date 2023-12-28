الركراكي: نجيبو “الكان” ولا منجيبوهاش المهم نكونو واجدين
قال الناخب الوطني وليد الركراكي في الندوة الصحفية التي كشف فيها عن القائمة النهائية المشاركة في كأس امم افريقيا , في رده على سؤال حول الهدف من مشاركة الفريق الوطني في كأس إفريقيا للأمم بأن الفريق الوطني سيعمل على الدفاع عن حظوظه في كأس إفريقيا للأمم بكوت ديفوار.
وقال الناخب الوطني :” نجيبوها ولا منجيبوهاش المهم أن نكون في كامل الجاهزية لتشريف الكرة المغربية وإسعاد الجماهير المغربية، الحمد لله لدينا كامل الثقة في اللاعبين ليقدموا مشاركة كبيرة كما فعلنا في مونديال قطر”.
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16 تعليقات
الفريق الوطني سيعمل على الدفاع عن حظوظه في كأس إفريقيا للأمم
تشريف الكرة المغربية وإسعاد الجماهير المغربية هذا هو المهم في هذه البطولة
Inchaellah merbou7a
Saraha rah se3iba wlkn dayrin tiqa fl montakhab deyalna
Rah qadrin nediro chi haja khas yeduro lmejhod
نتمنى التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى مبتغاهم الكوري بإذن الله.
إنشاء الله سيفوز المنتخب الوطني المغربي بكأس إفريقيا لكرة القدم.
يجب على السيد الركراكي أن يحتفظ بالتشكيلة السابقة لأنها كانت في المستوى المطلوب.
إن لم يسترجع السيد الركراكي للاعبين المحترفين أقول لكم مسبقا سينهزمون.
يا سيد الركراكي أعيد النظر في التشكيلة للمنتخب الوطني المغربي إذا أردت أن نفوز بلقب كأس إفريقيا لكرة القدم.
السيد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي بامتياز ولكن يجب أن تبقى التشكيلة كما كانت بدون تغير.
هههه صافي ؟ مابقتش نديرو النية او غلاش لا منحلموش بكاس العام، دابا ولات نحيبوه ولا لا المهم نكونو مستعدين… باين العربون
تمتلك خزان كبير من الاعبين المحترفين لا يشق اهم غبار..تبقى الخطة والحنكة ديال الطاقم التقني ودراسة الخصم ..من مسؤولية الركراكي..مدربون عالميون كبار يحلمون بتدريب المنتخب المغربي..
صعيبة كأس افريقيا ان تحصل عليها مع الأفارقة.المهم المشاركة والله المستعان .
لا مشكلة نربح أو لا نربح. المهم الشعب يدفع فاتورة كل شيء .عادي يزيدو علي الشعب 2 دراهم في ورقة الكهرباء وصافي
من قبل كنت تقول أكيد نجيبة الكان دابا المهم هو التواجد والمشاركة علمًا انه لا يوجد اي فريق يتوفر في هذه التضاهرة على ميزانية كميزانيتكم