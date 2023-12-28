الركراكي: نجيبو “الكان” ولا منجيبوهاش المهم نكونو واجدين

قال الناخب الوطني وليد الركراكي في الندوة الصحفية التي كشف فيها عن القائمة النهائية المشاركة في كأس امم افريقيا , في رده على سؤال حول الهدف من مشاركة الفريق الوطني في كأس إفريقيا للأمم بأن الفريق الوطني سيعمل على الدفاع عن حظوظه في كأس إفريقيا للأمم بكوت ديفوار.

وقال الناخب الوطني :” نجيبوها ولا منجيبوهاش المهم أن نكون في كامل الجاهزية لتشريف الكرة المغربية وإسعاد الجماهير المغربية، الحمد لله لدينا كامل الثقة في اللاعبين ليقدموا مشاركة كبيرة كما فعلنا في مونديال قطر”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp