تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا

القسم الفني: هبة بريس

بوسط مائل تجسيداً لحركة الورك الشهيرة، أضحى للنجمة الكولومبية شاكيرا تمثال، تم تدشينه يوم الثلاثاء في مسقط رأسها بمدينة بارانكيا في كولومبيا.

ويبرز التمثال الذي يبلغ طوله 6.5 أمتار والمصنوع من البرونز والألمنيوم، شاكيرا وهي تؤدي إحدى حركات الرقص المميزة لها.

وحُفرت على قاعدة التمثال الذي تم الكشف عنه في حفلة عامة على ضفاف نهر ماغدالينا في بارانكيا بحضور والدي المغنية وليام مبارك ونيديا ريبول، عبارة “وركان لا يكذبان، موهبة لا تضاهى، صوت يمس الجماهير”…

وكتبت شاكيرا على منصة إكس “شكراً للنحات ينو ماركيس وطلاب مدرسة الفنون بالمنطقة على هذا التجسيد للموهبة الفنية الهائلة لشعب بلدي”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp