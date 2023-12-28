الركراكي: الشيبي عوض العملود بسبب الجاهزية

كشف الناخب الوطني وليد الركراكي بأن أيوب العملود كان ضمن اللائحة النهائية للمنتخب المستدعاة لكأس أمم افريقيا بالكوت ديفوار إلا أن الإصابة التي تعرض لها في مباراة حسنية أكادير الأخيرة ستغيبه لأسبوعين.

وقال الناخب الوطني:” العملود كان في اللائحة لكن الإصابة التي تعرض لها في مباراة حسنية أكادير ستدخلنا في رحلة الشك حول جاهزيته وبالتالي وجدت الشيبي جاهزا والذي يلعب مع بيرامبدز ويعرف الأجواء الإفريقية”.

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