رسميا.. الركراكي يكشف اللائحة النهائية المستدعاة لكأس إفريقيا

2023-12-28 / 11:28
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هبة بريس - القسم الرياضي

كشف وليد الركراكي عن التشكيلة النهائية المستدعاة لنهائيات كأس أمم أفريقيا بالكوت ديفوار.

واختار وليد الركراكي الاعتماد على الأسماء التالية:

* حراسة المرمى: ياسين بونو – منير المحمدي – مهدي بنعبيد.

* خط الدفاع: أشرف حكيمي – نصير مزراوي – يحيى عطية الله – نايف أكرد – رومان سايس – يونس عبد الحميد – شادي رياض – عبد الكبير عبقار – محمد الشيبي.

* وسط الميدان: أمير ريشاردسون – سفيان أمرابط – أسامة العزوزي – سليم أملاح – بلال الخنوس – عز الدين أوناحي – إسماعيل الصيباري – أمين حارث.

* خط الهجوم: حكيم زياش – أمين عدلي – عبد الصمد الزلزولي – سفيان بوفال – طارق تيسودالي – يوسف النصيري – أيوب الكعبي.

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