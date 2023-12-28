رسميا.. الركراكي يكشف اللائحة النهائية المستدعاة لكأس إفريقيا
هبة بريس - القسم الرياضي
كشف وليد الركراكي عن التشكيلة النهائية المستدعاة لنهائيات كأس أمم أفريقيا بالكوت ديفوار.
واختار وليد الركراكي الاعتماد على الأسماء التالية:
* حراسة المرمى: ياسين بونو – منير المحمدي – مهدي بنعبيد.
* خط الدفاع: أشرف حكيمي – نصير مزراوي – يحيى عطية الله – نايف أكرد – رومان سايس – يونس عبد الحميد – شادي رياض – عبد الكبير عبقار – محمد الشيبي.
* وسط الميدان: أمير ريشاردسون – سفيان أمرابط – أسامة العزوزي – سليم أملاح – بلال الخنوس – عز الدين أوناحي – إسماعيل الصيباري – أمين حارث.
* خط الهجوم: حكيم زياش – أمين عدلي – عبد الصمد الزلزولي – سفيان بوفال – طارق تيسودالي – يوسف النصيري – أيوب الكعبي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
بالتوفيق ان شاء الله.
الكرة مزيان لكن ما ننساوش غلاء المعيشة😉