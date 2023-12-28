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“الطرق السيارة” تخصص 2.1 مليار درهم من “ميزانية 2024” لـلإستثمار

2023-12-28 / 11:10
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صادق المجلس الإداري للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مؤخرا، على ميزانية السنة المالية 2024

وذكر بلاغ للشركة أن ميزانية السنة المالية 2024، التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع المجلس الإداري يوم 19 دجنبر الجاري، برئاسة نزار بركة وزير التجهيز والماء، ترتكز أساسا على فرضيات، منها “رقم معاملات يقدر بـ 3.8 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة بعام 2023”.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الميزانية ترتكز أيضا على فرضية “استثمار يقدر بـ 2.1 مليار درهم”، مشيرا إلى أنه يهم متابعة أشغال تثليث آخر مقطعين من الطريق السيار الدار البيضاء – برشيد والطريق السيار المداري للدار البيضاء، وإنجاز الطريق السيار الجديد تيط مليل – برشيد.

كما يتعلق الأمر، يضيف البلاغ، بتعزيز السلامة على مستوى الطرق السيارة، ومواصلة تنفيذ برنامج أتمتة الاستغلال.

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