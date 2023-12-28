بعد استيقاظه مذعورا من كابوس.. جندي إسرائيلي يطلق النار على زملائه

هبة بريس - وكالات

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بعد إطلاق جندي إسرائيلي النار في غرفة مكث فيها الجنود في معسكر للجيش في عسقلان.

وقالت القناة 12 إن جندياً من الكتيبة 890 استيقظ مذعوراً أمس الأربعاء من كابوس في الليل، وأطلق النار على حائط في غرفة خلال مكوث جنود آخرين فيها، مما أسفر عن إصابتهم بجروح طفيفة.

ووفقاً للإعلام الإسرائيلي قرر الجيش عدم التحقيق مع الجندي حالياً بسبب الحالة النفسية المتردية للجندي، على أن يتم التحقيق في ملابسات الحادثة فور تحسن وضعه.

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