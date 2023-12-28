مصرع تلميذ دهسا ووفاة السائق بسكتة قلبية.. حادث سير خطير بالبيضاء

2023-12-28 / 09:29
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هبة بريس - البيضاء

شهد حي اكدال بمنطقة التشارك بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء، حادث سير خطير، أسفر عن وفاة شخصين.

وحسب شهود عيان، فقد دهس سائق تلميذا كان في طريق عودته من المدرسة، عشية أمس الأربعاء، متسببا في وفاته في الحال.

وأمام هول الحادث، لفظ السائق أنفاسه الأخيرة بسكتة قلبية، وسط صدمة الحاضرين.

وفور علمها بالحادث، حلت السلطات الملحلية و المصالح الأمنية بعين المكان، حيث تم نقل جثتي الهالكين وفتح تحقيق للكشف عن تفاصيل الواقعة.

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