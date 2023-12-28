اندلاع حريق مهول بمطعم شهير بالرباط

2023-12-28 / 09:23
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هبة بريس - الرباط

اندلع ليلة الاربعاء _ الخميس, حريق مهول بأحد أشهر المطاعم بمدينة الرباط.

وشب الحريق بمطعم “دار الناجي” بمنطقة باب الحد بمدينة الرباط حوالي الساعة الثالثة صباحا, في ظروف غامضة.

وحلت مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية, على عجل, بعين المكان, حيث تم اخماد الحريق الذي تسبب في خسائر مادية مهمة وفتح تحقيق للكشف عن أسبابه.

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‫6 تعليقات

  1. ربما وراء ذالك فاعل لهذا يجب على السلطات الأمنية أن تجري عملية البحث الدقيق للوصول إلى مدبرها .

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  2. أكيد أن هناك حاسدون قاموا بفعل هذه الأفعال الإجرامية في حق هذآ المطعم المشهور من أجل تحطيمه وحسبنا آلله ونعم الوكيل.

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  4. عندما يتعلق الأمر بمطعم مشهور بالرباط فهذا يعني ان هناك من قام بفعل ذالك من أجل انتقام والله اعلم ولكن رغم ذالك يجب فتح تحقيق جدي لمعرفة ملامسة هذه الأفعال الإجرامية التي تسببت في خسائر فادحة مادية.

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