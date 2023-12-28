اندلاع حريق مهول بمطعم شهير بالرباط

هبة بريس - الرباط

اندلع ليلة الاربعاء _ الخميس, حريق مهول بأحد أشهر المطاعم بمدينة الرباط.

وشب الحريق بمطعم “دار الناجي” بمنطقة باب الحد بمدينة الرباط حوالي الساعة الثالثة صباحا, في ظروف غامضة.

وحلت مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية, على عجل, بعين المكان, حيث تم اخماد الحريق الذي تسبب في خسائر مادية مهمة وفتح تحقيق للكشف عن أسبابه.

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