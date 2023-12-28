طقس الخميس.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس باردا نسبيا إلى محليا بارد مع تكون صقيع محلي خلال الصباح والليل فوق كل من المرتفعات والمناطق الشرقية، والسهول الداخلية، وشمال شرق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والواجهة المتوسطية، فيما سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، فضلا عن تناثر غبار شمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 6 درجات و درجتين بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص درجة و6 درجات بالهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 9 و 16 درجة بالقرب من السواحل، وكذا بمنطقة سوس و المناطق الغربية و الجنوبية للأقاليم الصحراوية للمملكة، وستكون ما بين 3 و9 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستشهد بعض الارتفاع بوجه عام.

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