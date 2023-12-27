وجدة .. إيقاف شخصين متورطين بتزوير شواهد ووثائق إدارية

هبة بريس _ وجدة

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة وجدة ليلة أمس الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، من إيقاف شخصين بوجدة يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير شواهد ووثائق إدارية وديبلومات.

وحسب مصدر مطلع، أن عناصر الشرطة تمكنوا ليلة أمس من إيقاف المشتبه فيهما، إثر مداهمة لأحد المنازل بحي المسيرة بوجدة، لتتمكن من إيقافهما وحجز حواسيب وآلات طباعة وأختام، يفترض استخدامها في تزوير وثائق إدارية وديبلومات، فضلا عن مبالغ مالية.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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