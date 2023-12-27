وجدة .. إيقاف شخصين متورطين بتزوير شواهد ووثائق إدارية

2023-12-27 / 23:56
0
هبة بريس _ وجدة

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة وجدة ليلة أمس الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، من إيقاف شخصين بوجدة يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير شواهد ووثائق إدارية وديبلومات.

وحسب مصدر مطلع، أن عناصر الشرطة تمكنوا ليلة أمس من إيقاف المشتبه فيهما، إثر مداهمة لأحد المنازل بحي المسيرة بوجدة، لتتمكن من إيقافهما وحجز حواسيب وآلات طباعة وأختام، يفترض استخدامها في تزوير وثائق إدارية وديبلومات، فضلا عن مبالغ مالية.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of طرفاية : محاولة انتحار عنصر من القوات المساعدة

طرفاية : محاولة انتحار عنصر من القوات المساعدة

2023-12-27 / 23:26
Photo of وقفة تضامنية بالرباط لدعم غزة وتنديدا باستمرار الحرب

وقفة تضامنية بالرباط لدعم غزة وتنديدا باستمرار الحرب

2023-12-27 / 23:01
Photo of هزة أرضية ضواحي واد زم بقوة 3 درجات

هزة أرضية ضواحي واد زم بقوة 3 درجات

2023-12-27 / 22:40
Photo of تطوان : مظاهرة حاشدة بشارع محمد الخامس تضامنا مع غزة

تطوان : مظاهرة حاشدة بشارع محمد الخامس تضامنا مع…

2023-12-27 / 22:32
Photo of عاجل : البراءة لعادل العمري وتخفيف الحكم للحيداوي في ملف تذاكر المونديال

عاجل : البراءة لعادل العمري وتخفيف الحكم للحيداوي في…

2023-12-27 / 22:18
Photo of “الأرصاد” تنبه من ” الأخبار الزائفة” عن الطقس وتدعو لتتبع نشراتها

“الأرصاد” تنبه من ” الأخبار الزائفة” عن الطقس وتدعو…

2023-12-27 / 21:14
Photo of 5 سنوات سجنا نافذا بحق متهمين توبعوا في قضايا إرهاب

5 سنوات سجنا نافذا بحق متهمين توبعوا في قضايا…

2023-12-27 / 21:04
Photo of علي جدو : من يحمي “بوصوف” و”بلحرش” من فتح تحقيق ضدهما

علي جدو : من يحمي “بوصوف” و”بلحرش” من فتح…

2023-12-27 / 20:41
Photo of استقبل نظيره النيجيري ..اجتماع التنسيق بشأن مبادرة ولوج دول الساحل للأطلسي تستنفر الجزائر ووزير خارجيتها يناور

استقبل نظيره النيجيري ..اجتماع التنسيق بشأن مبادرة ولوج دول…

2023-12-27 / 19:49
Photo of “الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين” تتضامن مع الزميل “إدريس شحتان”

“الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين” تتضامن مع الزميل “إدريس شحتان”

2023-12-27 / 19:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق