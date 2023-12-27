الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يحقق فوزا مثيرا أمام إيفرتون

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يحقق فوزا مثيرا أمام إيفرتون

2023-12-27 / 23:18
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تغلب مانشستر سيتي على مضيفه إيفرتون 3-1 يوم الأربعاء ضمن المرحلة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم تكن المواجهة سهلة على سيتي خاصة وأن إيفرتون انتصر في أربع من آخر خمس مباريات له بالمسابقة.

ووجد سيتي المتوّج بكأس العالم للأندية مؤخراً، نفسه متأخراً بالنتيجة قبل اكتمال نصف الساعة الأول بعدما سجّل هاريسون هدفاً لإيفرتون (29).

ودخل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى الشوط الثاني بشكل مغاير فتمكن فودين من إدراك التعادل له (53) قبل أن يمنحه الأرجنتيني ألفاريز الهدف الثاني من ركلة جزاء (64).

واستغل البرتغالي برناردو سيلفا خطأً غريباً من بيكفورد حارس إيفرتون ليضيف الهدف الثالث قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ورفع سيتي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً بفارق نقطتين عن أستون فيلا الثالث مع امتلاك تلامذة غوارديولا لمباراة أقل.

وتوقف رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز السابع عشر بعدما تلقى الخسارة الثانية توالياً في المسابقة.

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