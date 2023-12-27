طرفاية : محاولة انتحار عنصر من القوات المساعدة

2023-12-27 / 23:26
3
ع اللطيف بركة: هبة بريس

علمت « هبة بريس » من مصادرها الخاصة ان سيارة إسعاف التابعة للوقاية المدينة قد تدخلت قبل قليل من لأن بعد بلاغ عن محاولة انتحار بمدينة طرفاية.

وبدأت تفاصيل القضية بعدما أقدم أحد عناصر القوات المساعدة على محاولة الإنتحار باستعمال مواد سامة الأمر الذي جعل مصالح المركز الصحي في حالة استنفار حيث تم انقاد حياته بأعجوبة بعد تدخل طبي ناجح حيث تم توجيهه إلى المستشفى الإقليمي بمدينة العيون
الحادث الذي استنفر مختلف الاجهزة الامنية وباشا مدينة طرفاية الذين هرعوا إلى المركز الصحي حين اشعارهم بالواقعة ولا زالت اسباب اقدام ذات العنصر على الانتحار مجهولة إلى حدود كتابة هذه الاسطر.

وباشرت دورية مصالح الدرك الملكي تحقيقات مباشرة بعد وصولها الى المركز الصحي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة .. إيقاف شخصين متورطين بتزوير شواهد ووثائق إدارية

وجدة .. إيقاف شخصين متورطين بتزوير شواهد ووثائق إدارية

2023-12-27 / 23:56
Photo of وقفة تضامنية بالرباط لدعم غزة وتنديدا باستمرار الحرب

وقفة تضامنية بالرباط لدعم غزة وتنديدا باستمرار الحرب

2023-12-27 / 23:01
Photo of هزة أرضية ضواحي واد زم بقوة 3 درجات

هزة أرضية ضواحي واد زم بقوة 3 درجات

2023-12-27 / 22:40
Photo of تطوان : مظاهرة حاشدة بشارع محمد الخامس تضامنا مع غزة

تطوان : مظاهرة حاشدة بشارع محمد الخامس تضامنا مع…

2023-12-27 / 22:32
Photo of عاجل : البراءة لعادل العمري وتخفيف الحكم للحيداوي في ملف تذاكر المونديال

عاجل : البراءة لعادل العمري وتخفيف الحكم للحيداوي في…

2023-12-27 / 22:18
Photo of “الأرصاد” تنبه من ” الأخبار الزائفة” عن الطقس وتدعو لتتبع نشراتها

“الأرصاد” تنبه من ” الأخبار الزائفة” عن الطقس وتدعو…

2023-12-27 / 21:14
Photo of 5 سنوات سجنا نافذا بحق متهمين توبعوا في قضايا إرهاب

5 سنوات سجنا نافذا بحق متهمين توبعوا في قضايا…

2023-12-27 / 21:04
Photo of علي جدو : من يحمي “بوصوف” و”بلحرش” من فتح تحقيق ضدهما

علي جدو : من يحمي “بوصوف” و”بلحرش” من فتح…

2023-12-27 / 20:41
Photo of استقبل نظيره النيجيري ..اجتماع التنسيق بشأن مبادرة ولوج دول الساحل للأطلسي تستنفر الجزائر ووزير خارجيتها يناور

استقبل نظيره النيجيري ..اجتماع التنسيق بشأن مبادرة ولوج دول…

2023-12-27 / 19:49
Photo of “الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين” تتضامن مع الزميل “إدريس شحتان”

“الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين” تتضامن مع الزميل “إدريس شحتان”

2023-12-27 / 19:18

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق