طرفاية : محاولة انتحار عنصر من القوات المساعدة

ع اللطيف بركة: هبة بريس

علمت « هبة بريس » من مصادرها الخاصة ان سيارة إسعاف التابعة للوقاية المدينة قد تدخلت قبل قليل من لأن بعد بلاغ عن محاولة انتحار بمدينة طرفاية.

وبدأت تفاصيل القضية بعدما أقدم أحد عناصر القوات المساعدة على محاولة الإنتحار باستعمال مواد سامة الأمر الذي جعل مصالح المركز الصحي في حالة استنفار حيث تم انقاد حياته بأعجوبة بعد تدخل طبي ناجح حيث تم توجيهه إلى المستشفى الإقليمي بمدينة العيون

الحادث الذي استنفر مختلف الاجهزة الامنية وباشا مدينة طرفاية الذين هرعوا إلى المركز الصحي حين اشعارهم بالواقعة ولا زالت اسباب اقدام ذات العنصر على الانتحار مجهولة إلى حدود كتابة هذه الاسطر.

وباشرت دورية مصالح الدرك الملكي تحقيقات مباشرة بعد وصولها الى المركز الصحي.

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