وقفة تضامنية بالرباط لدعم غزة وتنديدا باستمرار الحرب

هبة بريس _ الرباط

تظاهر عشرات المغاربة أمام مبنى البرلمان بالرباط، الأربعاء، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ 7 أكتوبر الماضي.

وردد المحتجون شعارات تطالب بوقف الحرب ضد غزة، وتندد بـ”عجز المجتمع الدولي عن إيقاف هذه الحرب”.

ودعت للوقفة عدة تنظيمات مدنية بينها مجموعة العمل للتضامن مع فلسطين ، التي تطالب بدعم فلسطين، وإسقاط التطبيع.

وأحرق المشاركون خلال الوقفة العلم الإسرائيلي، مرددين شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية.

.وتشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ولرفع الحصار وإدخال المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الأربعاء، 21 ألفا و110 شهيدا و55 ألفا و243 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة

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