وقفة تضامنية بالرباط لدعم غزة وتنديدا باستمرار الحرب

2023-12-27 / 23:01
4
هبة بريس _ الرباط

تظاهر عشرات المغاربة أمام مبنى البرلمان بالرباط، الأربعاء، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ 7 أكتوبر الماضي.

وردد المحتجون شعارات تطالب بوقف الحرب ضد غزة، وتندد بـ”عجز المجتمع الدولي عن إيقاف هذه الحرب”.

ودعت للوقفة عدة تنظيمات مدنية بينها مجموعة العمل للتضامن مع فلسطين ، التي تطالب بدعم فلسطين، وإسقاط التطبيع.

وأحرق المشاركون خلال الوقفة العلم الإسرائيلي، مرددين شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية.

.وتشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ولرفع الحصار وإدخال المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الأربعاء، 21 ألفا و110 شهيدا و55 ألفا و243 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة .. إيقاف شخصين متورطين بتزوير شواهد ووثائق إدارية

وجدة .. إيقاف شخصين متورطين بتزوير شواهد ووثائق إدارية

2023-12-27 / 23:56
Photo of طرفاية : محاولة انتحار عنصر من القوات المساعدة

طرفاية : محاولة انتحار عنصر من القوات المساعدة

2023-12-27 / 23:26
Photo of هزة أرضية ضواحي واد زم بقوة 3 درجات

هزة أرضية ضواحي واد زم بقوة 3 درجات

2023-12-27 / 22:40
Photo of تطوان : مظاهرة حاشدة بشارع محمد الخامس تضامنا مع غزة

تطوان : مظاهرة حاشدة بشارع محمد الخامس تضامنا مع…

2023-12-27 / 22:32
Photo of عاجل : البراءة لعادل العمري وتخفيف الحكم للحيداوي في ملف تذاكر المونديال

عاجل : البراءة لعادل العمري وتخفيف الحكم للحيداوي في…

2023-12-27 / 22:18
Photo of “الأرصاد” تنبه من ” الأخبار الزائفة” عن الطقس وتدعو لتتبع نشراتها

“الأرصاد” تنبه من ” الأخبار الزائفة” عن الطقس وتدعو…

2023-12-27 / 21:14
Photo of 5 سنوات سجنا نافذا بحق متهمين توبعوا في قضايا إرهاب

5 سنوات سجنا نافذا بحق متهمين توبعوا في قضايا…

2023-12-27 / 21:04
Photo of علي جدو : من يحمي “بوصوف” و”بلحرش” من فتح تحقيق ضدهما

علي جدو : من يحمي “بوصوف” و”بلحرش” من فتح…

2023-12-27 / 20:41
Photo of استقبل نظيره النيجيري ..اجتماع التنسيق بشأن مبادرة ولوج دول الساحل للأطلسي تستنفر الجزائر ووزير خارجيتها يناور

استقبل نظيره النيجيري ..اجتماع التنسيق بشأن مبادرة ولوج دول…

2023-12-27 / 19:49
Photo of “الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين” تتضامن مع الزميل “إدريس شحتان”

“الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين” تتضامن مع الزميل “إدريس شحتان”

2023-12-27 / 19:18

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق