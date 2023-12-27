هزة ارضية بالدريوس
الصورة تعبيرية

هزة أرضية ضواحي واد زم بقوة 3 درجات

2023-12-27 / 22:40
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هبة بريس _ خريبكة

شعرت ساكنة وادزم والضواحي بغزة ارضية مساء اليوم الأربعاء

وبحسب مواقع رصد الزلازل، فإن مركز الهزة قرب منطقة مدينة واد زم على بعد 17 كيلومترا من مدينة خريبكة، وحدث ذلك في الساعة التاسعة و16 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وأكد متصلون بهبة بريس شعورهم بالهزة الأرضية فيما دون ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات تؤكد تحرك الأرض تحت أقدامهم.

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‫10 تعليقات

  2. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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  5. الحمدلله على سلامتهم من هذه الكارثة الطبيعية التي لم تخلف خسائر بشرية ولا مادية ، اللهم لطفك وسترك بعبادك ياأرحم الراحمين.

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  9. إن الزلازل والكوارث الطبيعية من أوضح الدلالات على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وضعف البشر مهما أتوا من قوة .

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  10. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( إذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الأرض اثقالها وقال الإنسان مالها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها…)

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