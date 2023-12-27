هزة أرضية ضواحي واد زم بقوة 3 درجات

هبة بريس _ خريبكة

شعرت ساكنة وادزم والضواحي بغزة ارضية مساء اليوم الأربعاء

وبحسب مواقع رصد الزلازل، فإن مركز الهزة قرب منطقة مدينة واد زم على بعد 17 كيلومترا من مدينة خريبكة، وحدث ذلك في الساعة التاسعة و16 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وأكد متصلون بهبة بريس شعورهم بالهزة الأرضية فيما دون ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات تؤكد تحرك الأرض تحت أقدامهم.

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