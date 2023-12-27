عاجل : البراءة لعادل العمري وتخفيف الحكم للحيداوي في ملف تذاكر المونديال

هبة بريس _ الرباط

علم ان محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت ،بتخفيف الحكم الابتدائي الصادر في ملف تذاكر مونديال قطر، الذي توبع فيه البرلماني محمد الحيداوي رئيس نادي أولمبيك آسفي بمعية منشط إذاعي.

وقضت المحكمة، في حق رئيس أولمبيك آسفي بالحبس 10 أشهر نافذة، بعدما كان قد أدين ابتدائيا بالحبس 18 شهرا.

اما فيما يخص المنشط الإذاعي، عادل العمري فقررت المحكمة، إسقاط العقوبة السجنية التي أدين بها ابتدائيا، كما ألغت تهمة المشاركة في النصب مع إدانته بغرامة مالية.

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