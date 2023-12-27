الانتخابات الرئاسية بموريتانيا في يونيو 2024
هبة بريس _ وكالات
سيتم تنظيم الانتخابات الرئاسية بموريتانيا في شهر يونيو 2024 ، وذلك وفق اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات.
وحددت اللجنة، اليوم الأربعاء، في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك يوم 22 من يونيو من العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واستعرضت اللجنة في المنشور خطتها الخاصة بإبرام الصفقات المتعلقة بهذا الاستحقاق.
وتتعلق هذه الصفقات ببطاقات التصويت للجولتين الأولى والثانية لهذه الانتخابات، واقتناء المعدات و بالإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابيتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
تحية طيبة لأهل موريتانيا
انا كان يسحابلي بلي هي دولة ملكية ماشي جمهورية