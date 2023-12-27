الانتخابات الرئاسية بموريتانيا في يونيو 2024

2023-12-27 / 22:04
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هبة بريس _ وكالات

سيتم تنظيم الانتخابات الرئاسية بموريتانيا في شهر يونيو 2024 ، وذلك وفق اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات.

وحددت اللجنة، اليوم الأربعاء، في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك يوم 22 من يونيو من العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واستعرضت اللجنة في المنشور خطتها الخاصة بإبرام الصفقات المتعلقة بهذا الاستحقاق.

وتتعلق هذه الصفقات ببطاقات التصويت للجولتين الأولى والثانية لهذه الانتخابات، واقتناء المعدات و بالإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي

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